НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна вивчила уроки щодо організації агроторгівлі з ЄС - Качка

 

Україна розвиває сільськогосподарську промисловість і працюватиме над її приведенням у повну відповідність до стандартів ЄС.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка під час спільного брифінгу з єврокомісаром з питань сільського господарства і продовольства Крістофом Хансеном і міністром сільського господарства Данії Якобом Єнсеном у Люксембурзі на полях засідання Ради ЄС із сільськогосподарських питань, передає кореспондент Укрінформу.

«Сільське господарство - одна з найскладніших тем, друга за важливістю після оборони», - заявив Качка.

Він подякував за допомогу, яку ЄС та його держави-члени надають українським сільгоспвиробникам, а також високо оцінив «перекалібровану» торговельну угоду між Україною та ЄС, яка набуде чинності за кілька днів.

«Ми винесли приємні уроки, а також деякі сумні уроки, що в цілому дало нам корисні знання про те, як організувати торгівлю між Україною та Європейським Союзом», - сказав віцепрем'єр-міністр.

Качка наголосив на розвитку сільськогосподарської галузі України відповідно до стандартів ЄС.

«Більшість стандартів, згаданих у новій угоді, є частиною порядку денного політики України на кілька наступних років та навіть десятиліть», - сказав він, висловивши переконання, що не буде жодних проблем із дотриманням більшості цих стандартів.

За словами урядовця, Україна є «одним із найкращих і найнадійніших торговельних партнерів ЄС», що забезпечує продовольчу безпеку ЄС, а її агроекспорт часто слугує корисним інструментом для забезпечення економічної прибутковості сільгоспвиробників в ЄС, особливо у сфері тваринництва.

«Ось чому ми продовжуватимемо працювати над інтеграцією нашої сільськогосподарської та продовольчої системи з системою ЄС, і я сподіваюся, що разом ми будемо глобальними гравцями у сфері продовольчої безпеки», - підсумував віцепрем'єр-міністр.
Ключові теги: ЄС
 

