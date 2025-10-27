Авторизация

51% miltech-компаній уже вивели або планують вивести за кордон виробництво – дані ТСУ

 

89% українських виробників, що вивезли чи планують вивезти потужності з України, назвали безпекові ризики головною причиною. Про це LIGA.net повідомляє ТСУ.

"Технологічні Сили України" провели опитування серед 35 приватних виробників ОПК.

З опитаних виробників - 51% виїхав чи планує. З цих 51% - 78% планують вивезти чи вже вивезли виробництво, стільки ж - права на технології та 67% - R&D-офіси. Найчастіше виробники обирають для релокації Польщу, Чехію, США, Словаччину та Естонію.

Виробники залишили б потужності в Україні за умови доступу до експорту, передбачуваного та стабільного держзамовлення, збільшення обсягів закупівель і можливості створювати спільні підприємства з міжнародними партнерами. Найчастіше продукцію закуповують напряму військові частини, а також через АОЗ, громади, міжнародні програми й Prozorro.

Нагадаємо, що українська miltech-компанія "Генерал Черешня" створила "антишахед". Нещодавно у "маркетплейсі дронів" DOT-Chain Defence виконали перші замовлення.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9969
  0,0999
 0,24
EUR
 1
 48,7668
  0,2166
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6944  0,13 0,31 42,2991  0,15 0,36
EUR 48,6081  0,20 0,41 49,3141  0,25 0,50

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0850  0,02 0,05 42,1100  0,02 0,04
EUR 48,9900  0,08 0,16 49,0200  0,08 0,16

Бізнес