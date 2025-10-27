Фінансові новини
51% miltech-компаній уже вивели або планують вивести за кордон виробництво – дані ТСУ
17:18 27.10.2025 |
89% українських виробників, що вивезли чи планують вивезти потужності з України, назвали безпекові ризики головною причиною. Про це LIGA.net повідомляє ТСУ.
"Технологічні Сили України" провели опитування серед 35 приватних виробників ОПК.
З опитаних виробників - 51% виїхав чи планує. З цих 51% - 78% планують вивезти чи вже вивезли виробництво, стільки ж - права на технології та 67% - R&D-офіси. Найчастіше виробники обирають для релокації Польщу, Чехію, США, Словаччину та Естонію.
Виробники залишили б потужності в Україні за умови доступу до експорту, передбачуваного та стабільного держзамовлення, збільшення обсягів закупівель і можливості створювати спільні підприємства з міжнародними партнерами. Найчастіше продукцію закуповують напряму військові частини, а також через АОЗ, громади, міжнародні програми й Prozorro.
Нагадаємо, що українська miltech-компанія "Генерал Черешня" створила "антишахед". Нещодавно у "маркетплейсі дронів" DOT-Chain Defence виконали перші замовлення.
