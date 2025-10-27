Військові отримуватимуть через DOT-Chain Defence наземні дрони в межах програми «Армія Дронів Бонус»

Агенція оборонних закупівель (АОЗ) уклала контракти з виробниками наземних роботизованих комплексів для забезпечення Сил оборони в межах програми "Армія Дронів Бонус". Про це йдеться в повідомленні Міноборони.

"Відтепер військові в обмін на бойові бали, нараховані за знищення та ураження ворожих цілей, зможуть самостійно обирати ці засоби в Brave1 Market та оперативно отримувати їх через DOT-Chain Defence", - пояснили в МОУ.

В оборонному відомстві підрахували, що загалом із серпня за програмою "Армія Дронів Бонус" через DOT-Chain Defence до війська було поставлено 71 тис. одиниць техніки, серед якої різні типи дронів та засобів РЕБ, на суму 2,8 млрд грн.

Модель програми "Армія Дронів Бонус" стартувала у серпні та базується на інтеграції ІТ-систем Delta, DOT-Chain Defence і Brave1 Market. Вона функціонує таким чином:

- Військові отримують бали, нараховані за знищення та ураження ворожих цілей, і обмінюють їх на ті дрони та техніку, яка їм потрібна для виконання бойових завдань - у Brave1 Market, через авторизацію в DELTA.

- Забезпечення здійснюється Агенцією оборонних закупівель через DOT-Chain Defence.

На початку жовтня стало відомо, що АОЗ планує протягом шести місяців перенести 70% державних закупівель FPV-дронів, важких бомберів та розвідувальних БПЛА на нову систему DOT-Chain Defence.