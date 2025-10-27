Фінансові новини
Публічні інвестиції: до єдиного проєктного портфелю увійшло 149 програм – Мінфін
14:25 27.10.2025 |
До схваленого урядом єдиного проєктного портфелю публічних інвестицій 149 програм і проєктів загальною вартістю понад 269 млрд дол.
Про це за підсумками ста днів роботи уряду премʼєр-міністерки Юлії Свириденко повідомляє Міністерство фінансів.
"Схвалено Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій (ЄПП) - цифровий інструмент, що вперше об'єднує всі інвестиційні програми та проєкти держави, які потенційно можуть отримати фінансування з бюджету, міжнародної допомоги чи інших джерел", - говориться у повідомленні.
"ЄПП включає 149 програм і проєктів загальною вартістю понад 269 млрд дол. США - це консолідований реєстр усіх ініціатив, які можуть реалізовуватись у перспективі.
На основі цього портфеля до проєкту Державного бюджету-2026 включено 66 проєктів і програм на 109,3 млрд гривень", - повідомляє міністерство.
Раніше стратегічна інвестиційна рада внесла зміни до Єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави, який відображає ключові державні пріоритети і є дієвим інструментом залучення інвестицій у важливі сектори.
Загалом до оновленого ЄПП було додатково включено 42 проєкти та 4 програми на загальну суму понад 1,1 трлн грн.
