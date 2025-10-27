Фінансові новини
- |
- 27.10.25
- |
- 19:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
За рік майже 100 підприємств скористалися програмою компенсації при купівлі вітчизняної техніки
12:55 27.10.2025 |
За рік дії в Україні програми компенсації 15% вартості української техніки та обладнання свій технічний парк оновили 98 підприємств; вони придбали 182 одиниці техніки та обладнання на понад 617 млн грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
"Загалом у межах програми свій технопарк оновили вже 98 підприємств. Вони придбали 182 одиниці техніки та обладнання на загальну суму понад 617 млн грн. Компенсація від держави склала 76,8 млн грн", - ідеться в повідомленні.
У Мінекономіки наголосили, що програма реалізується в межах державної політики підтримки українських виробників «Зроблено в Україні». Якщо виробник документально підтверджує, що українська складова становить не менше 40% у собівартості продукції, держава компенсує покупцю 15% кожної придбаної одиниці техніки та обладнання.
Зазначається, що на сьогодні у програмі - 868 найменувань техніки та обладнання.
До переліку входять колісна, будівельна, комунальна та спеціальна техніка, бурові установки, ліфти, енергетичне обладнання, верстати з ЧПК, насосні установки, комплектувальні для безпілотних систем. Цей перелік регулярно оновлюється та публікується на сайті Мінекономіки.
«Коли 22 жовтня минулого року вийшов перший наказ Мінекономіки по цій програмі, у переліку було лише 88 найменувань техніки від дев'яти виробників. Сьогодні в ньому 868 найменувань від 39 виробників. Зростання пропозиції такої вузькоспеціалізованої техніки майже вдесятеро свідчить про те, що виробники відчувають позитивний вплив програми на внутрішній ринок і активно до неї долучаються», - прокоментував заступник міністра економіки Андрій Телюпа.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Україна й Європа будуть працювати над планом припинення вогню протягом 7-10 днів
ТОП-НОВИНИ
|Шведська Saab хотіла б відкрити завод із виробництва винищувачів Gripen в Україні
|Зеленський каже, що Україна може отримати перші літаки Gripen наступного року
|Макрон заявив, що найближчими днями Україні поставлять нові літаки Mirage
|Учасники «коаліції охочих» розробили план із п'яти пунктів для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|В Україні з кожної гривні боргу реально вдається стягнути менше однієї копійки
|Фонд держмайна заробив на двох аукціонах 18,5 мільйонів гривень
|Середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 8 коп. до 58,68 грн/л, на дизельне пальне - на 10 коп. до 55,86 грн/л
|Україна вивчила уроки щодо організації агроторгівлі з ЄС - Качка
|51% miltech-компаній уже вивели або планують вивести за кордон виробництво – дані ТСУ
|Військові отримуватимуть через DOT-Chain Defence наземні дрони в межах програми «Армія Дронів Бонус»
|Нафта перейшла до зниження, Brent подешевшала до $65,5 за барель
Бізнес
|Reuters: Китайський підрозділ Nexperia відновлює продаж мікросхем у Китаї
|Європейці домовилися спільно розробляти конкурента Starlink
|Google розробила квантовий алгоритм, що працює в 13 тис. разів швидше за алгоритм суперкомп'ютерів
|YouTube запускає інструмент для виявлення та видалення deepfake-відео
|Microsoft додає голосове управління у Windows 11
|У США випробували аналіз крові, що може виявити понад 50 видів раку. Результати вражаючі
|Samsung випустила Galaxy XR за $1800 — конкурента Apple Vision Pro з чипом Snapdragon XR2+ Gen 2 та Android XR