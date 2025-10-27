Авторизация

За рік майже 100 підприємств скористалися програмою компенсації при купівлі вітчизняної техніки

12:55 27.10.2025

Економіка

 

За рік дії в Україні програми компенсації 15% вартості української техніки та обладнання свій технічний парк оновили 98 підприємств; вони придбали 182 одиниці техніки та обладнання на понад 617 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

"Загалом у межах програми свій технопарк оновили вже 98 підприємств. Вони придбали 182 одиниці техніки та обладнання на загальну суму понад 617 млн грн. Компенсація від держави склала 76,8 млн грн", - ідеться в повідомленні.

У Мінекономіки наголосили, що програма реалізується в межах державної політики підтримки українських виробників «Зроблено в Україні». Якщо виробник документально підтверджує, що українська складова становить не менше 40% у собівартості продукції, держава компенсує покупцю 15% кожної придбаної одиниці техніки та обладнання.

Зазначається, що на сьогодні у програмі - 868 найменувань техніки та обладнання.

До переліку входять колісна, будівельна, комунальна та спеціальна техніка, бурові установки, ліфти, енергетичне обладнання, верстати з ЧПК, насосні установки, комплектувальні для безпілотних систем. Цей перелік регулярно оновлюється та публікується на сайті Мінекономіки.

«Коли 22 жовтня минулого року вийшов перший наказ Мінекономіки по цій програмі, у переліку було лише 88 найменувань техніки від дев'яти виробників. Сьогодні в ньому 868 найменувань від 39 виробників. Зростання пропозиції такої вузькоспеціалізованої техніки майже вдесятеро свідчить про те, що виробники відчувають позитивний вплив програми на внутрішній ринок і активно до неї долучаються», - прокоментував заступник міністра економіки Андрій Телюпа.
 

