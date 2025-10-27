Уряд спростив держреєстрацію ліків для централізованих закупівель за кошти держбюджету.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, згідно з постановою уряду від 22 жовтня, спрощена реєстрація передбачена для препаратів, які вже пройшли перевірку компетентним органом Великої Британії, включені до бази даних лікарських засобів, що можуть закуповуватися в рамках Надзвичайного плану Президента США для надання допомоги в боротьбі проти ВІЛ/СНІД (The United States President's Emergency Plan for AIDS Relief), мають попереднє схвалення (Tentative Approval) регулятора США, а також для прекваліфікованих ВООЗ ліків чи вакцин.

"Прийняті зміни реалізують положення закону, ухваленого в лютому 2025, що стосується особливостей державної реєстрації лікарських засобів, які можуть закуповуватися особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, та врегулювання окремих питань, пов'язаних з реалізацією лікарських засобів", - зазначає МОЗ.