- 27.10.25
- 19:46
Уряд спростив держреєстрацію ліків для централізованих закупівель
12:45 27.10.2025 |
Уряд спростив держреєстрацію ліків для централізованих закупівель за кошти держбюджету.
Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, згідно з постановою уряду від 22 жовтня, спрощена реєстрація передбачена для препаратів, які вже пройшли перевірку компетентним органом Великої Британії, включені до бази даних лікарських засобів, що можуть закуповуватися в рамках Надзвичайного плану Президента США для надання допомоги в боротьбі проти ВІЛ/СНІД (The United States President's Emergency Plan for AIDS Relief), мають попереднє схвалення (Tentative Approval) регулятора США, а також для прекваліфікованих ВООЗ ліків чи вакцин.
"Прийняті зміни реалізують положення закону, ухваленого в лютому 2025, що стосується особливостей державної реєстрації лікарських засобів, які можуть закуповуватися особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, та врегулювання окремих питань, пов'язаних з реалізацією лікарських засобів", - зазначає МОЗ.
