Фінансові новини
- |
- 25.10.25
- |
- 01:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні запрацює автоматичне продовження відстрочок
Уряд ухвалив рішення, яке впроваджує автоматичне продовження відстрочок, цифровий формат оформлення та можливість подавати документи через ЦНАП. Зміни вступають в дію з 1 листопада.
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
За її інформацією, згідно зі змінами:
* Понад 600 тисяч українців отримають продовження відстрочок автоматично - без черг і бюрократії.
* 80% відстрочок можна буде оформити онлайн через Резерв+. Решта - через будь-який зручний ЦНАП.
* Електронний військово-обліковий документ з QR-кодом - основне підтвердження відстрочки. Жодних паперових довідок з мокрими печатками більше не потрібно.
"Це рішення - важлива частина створення екосистеми "е-ТЦК", мета якої перевести ключові сервіси в електронний формат, підвищити прозорість і зменшити навантаження на територіальні центри комплектування", - зазначила Свириденко.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Учасники «коаліції охочих» розробили план із п'яти пунктів для України
|Стармер закличе «коаліцію рішучих» зміцнити далекобійні спроможності України
|У ЄС запевнили, що використають росактиви для України: «ніхто нічого не ветував»
|Кошта: ЄС покриє фінпотреби України у 2026-27 роках, РФ має це «добре зрозуміти»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|STRATEGY FORUM’2025. Хід на прорив. Як стратегують ті, хто веде
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|В Україні запрацює автоматичне продовження відстрочок
|Україна та Rheinmetall обговорюють розширення можливостей спільного ремонтного хабу
|Японський банк JBIC підтримуватиме великі інвестпроєкти в Україні
|В Реєстрі збитків з'явилась нова категорія для підприємців
|Кабмін запускає механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу - Свириденко
|Єгипет став головним покупцем українського зерна
Бізнес
|YouTube запускає інструмент для виявлення та видалення deepfake-відео
|Microsoft додає голосове управління у Windows 11
|У США випробували аналіз крові, що може виявити понад 50 видів раку. Результати вражаючі
|Samsung випустила Galaxy XR за $1800 — конкурента Apple Vision Pro з чипом Snapdragon XR2+ Gen 2 та Android XR
|Кібератака на Jaguar Land Rover коштувала Британії 2,5 мільярди доларів
|ШІ спотворює зміст новин у 45% випадків – незалежно від мови й країни: дослідження
|Новий король селфі — в DxOMark високо оцінили фронтальну камеру iPhone 17 Pro