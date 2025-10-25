Авторизация

В Україні запрацює автоматичне продовження відстрочок

23:57 24.10.2025 |

Економіка, Україна

 

Уряд ухвалив рішення, яке впроваджує автоматичне продовження відстрочок, цифровий формат оформлення та можливість подавати документи через ЦНАП. Зміни вступають в дію з 1 листопада.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її інформацією, згідно зі змінами:

* Понад 600 тисяч українців отримають продовження відстрочок автоматично - без черг і бюрократії.

* 80% відстрочок можна буде оформити онлайн через Резерв+. Решта - через будь-який зручний ЦНАП.

* Електронний військово-обліковий документ з QR-кодом - основне підтвердження відстрочки. Жодних паперових довідок з мокрими печатками більше не потрібно.

"Це рішення - важлива частина створення екосистеми "е-ТЦК", мета якої перевести ключові сервіси в електронний формат, підвищити прозорість і зменшити навантаження на територіальні центри комплектування", - зазначила Свириденко.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9969
  0,0999
 0,24
EUR
 1
 48,7668
  0,2166
 0,45

Курс обміну валют на вчора, 09:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5673  0,07 0,17 42,1473  0,07 0,18
EUR 48,4117  0,08 0,17 49,0670  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0650  0,16 0,38 42,0950  0,16 0,38
EUR 48,9100  0,27 0,56 48,9400  0,27 0,55

Бізнес