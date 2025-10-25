Фінансові новини
Україна та Rheinmetall обговорюють розширення можливостей спільного ремонтного хабу
23:55 24.10.2025
Очільники АТ "Українська оборонна промисловість" та Rheinmetall Landsysteme GmbH обговорили роботу спільного підприємства та можливості розширення виробничих можливостей хабу з ремонту бойових машин.
Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці генеральний директор товариства Герман Сметанін.
"Спільне підприємство з Rheinmetall активно працює та показує хороші результати з ремонту бойових машин. Тож ми з партнерами поглиблюємо співпрацю в цьому напрямку", - зазначив він.
За словами Сметаніна, під час зустрічі з генеральним директором компанії Rheinmetall Landsysteme GmbH Бйорном Бернхардом ішлося про розширення виробничих можливостей ремонтного хабу. Також обговорили розширення номенклатури виробів, що обслуговуються на потужностях спільного підприємства.
Очільник Укроборонпрому подякував партнерам за співпрацю та підтримку розвитку оборонного виробництва в Україні.
