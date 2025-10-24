Авторизация

Японський банк JBIC підтримуватиме великі інвестпроєкти в Україні

 

Японський банк міжнародного співробітництва (JBIC) заявив про готовність підтримати великі інвестиційні проєкти в Україні, зокрема у галузях зеленої енергетики, промисловості та логістики.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.

У Токіо міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев провів зустріч із керівництвом JBIC, під час якої сторони обговорили залучення японських інвестицій, фінансових інструментів і технологій для відновлення енергетики, розвитку промисловості та агросектору України.

«Україна зацікавлена у довгостроковій співпраці з Японією - від енергетики до агросектору. JBIC - серед ключових наших партнерів, здатний підтримати відновлення української економіки через технології, фінанси та інвестиції», - зазначив міністр.

Основну увагу сторони приділили розвитку співпраці в енергетичній сфері. JBIC розглядає можливість створення спеціальної кредитної лінії з розширеним страхуванням ризиків для фінансування енергетичних проєктів в Україні.

Йдеться про постачання японського обладнання, зокрема акумуляторів, газових турбін, силової електроніки, а також передачу технологій для локалізованого виробництва на українських підприємствах.

Окремим напрямком обговорення стало залучення інвестицій. Сторони розглянули можливість надання цільової технічної допомоги для реформ у сфері приватизації та державно-приватного партнерства, що сприятиме залученню японського приватного капіталу у великі проєкти.

Співпраця в агросекторі також звучала під час діалогу. Україна та JBIC планують спільне фінансування проєктів зі створення сучасних логістичних і переробних центрів, а також холодильних сховищ для агросектору. Відбір потенційних проєктів координуватиметься спільно з агенцією UkraineInvest.

Окрім того, обговорювалися фінансові механізми для гуманітарного розмінування сільгоспземель, інвестиції у видобуток критичних мінералів, зокрема титану та літію, у співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США (DFC), а також розширення програм страхування воєнних ризиків.

«JBIC підтвердив готовність підтримувати великі інвестиційні проєкти в Україні, особливо у сферах зеленої енергетики, промисловості та логістики», - підсумували у Мінекономіки.
