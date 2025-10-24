Авторизация

В Реєстрі збитків з'явилась нова категорія для підприємців

17:27 24.10.2025 |

Економіка

 

На порталі "Дія" можна протестувати нову категорію міжнародного Реєстру збитків для підприємців, які втратили бізнес через війну.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

Чимало українських підприємців зупинили або втратили власну справу через війну. Руйнування, окупація чи падіння попиту - причин багато, і невдовзі їх наслідки можна буде офіційно зафіксувати на порталі "Дія".

"Запускаємо бета-тест нової категорії A3.5 "Втрата приватного підприємництва". Разом із вами перевіримо, чи все працює як слід - щоб кожен ФОП зміг засвідчити збитки від російської агресії та отримати компенсацію в майбутньому", - йдеться в повідомленні.

Тестувати нову категорію Реєстру збитків можна, якщо маєте або мали ФОП, задекларовані доходи та втратили бізнес чи прибуток після 24 лютого 2022 року. Причини можуть бути різні: від зруйнованих приміщень і падіння попиту до вимушеного переїзду або служби в Силах оборони.

Для участі потрібна:

- інформація про причини втрати бізнесу та докази (за наявності);

- підтвердження прибутку та інформація про його втрату;

- за наявності - документи про особливий статус (військові, медики, працівники критичної інфраструктури);

- електронний підпис (Дія.Підпис або КЕП).

Долучитись до тестування можна за посиланням.

За матеріалами: Економічна правда
 

