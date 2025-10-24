Фінансові новини
- 24.10.25
- 14:57
- RSS
- мапа сайту
Туристичний збір в Україні за 9 міс. виріс на 36% - податкова
14:06 24.10.2025
Місцеві бюджети в січні-вересні 2025 року отримали 234,4 млн грн туристичного збору, що на 36% більше, ніж за аналогічний період торік, і в півтора раза більше, ніж до початку повномасштабної війни.
За даними Державної податкової служби, з липня по вересень 2025 року сплачено 91,7 млн грн туристичного збору, що на 20% більше, ніж у другому кварталі цього року (76,2 млн грн.).
В дослідженні Опендатабот зазначається, що понад половину туристичного збору (53%, або 125,2 млн грн.) сплатив великий бізнес - готелі, санаторії, бази відпочинку. Ще 47%, або 109,2 млн грн припадає на малий бізнес, тобто власників квартир, садиб та невеликих туристичних об'єктів. Зазначається, що надходження від малих підприємців зросли за звітний період на 39%, а від великого бізнесу - лише на 6,5%.
Столиця залишається незмінним лідером українського туризму. П'яту частину, або 51 млн грн туристичного збору сплатили в Києві. 81% від цієї суми надійшов від великого бізнесу.
На другому місці Львівщина із 42,5 млн грн, 56% від цієї суми припадає на великий бізнес. Третє місце посіла Івано-Франківщина - 32,5 млн грн; при цьому 55% туристичного збору в регіоні сплатив малий бізнес.
Найбільше у сезон відпусток зросла сума туристичного збору на Одещині. Попри це, показники регіону за дев'ять місяців усе ще на 17% нижчі, ніж за аналогічний період 2021 року.
Порівняно з довоєнним періодом в п'ять разів зросла сума туристичного збору на Буковині. При цьому 90% суми забезпечили власники квартир, садиб та невеликих туристичних об'єктів. Івано-Франківщина також у лідерах: сума туристичного збору за цей період зросла у 4,5 раза.
