Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На додатковий імпорт газу Україні потрібно близько €2 мільярдів - Свириденко

 

Обсяг фінансування додаткового імпорту газу становить близько 2 млрд євро, які Україна залучить із внутрішніх резервів і допомоги від партнерів.

Про це повідомила Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час години запитань до уряду, передає кореспондент Укрінформу.

"Необхідний обсяг фінансування додаткового імпорту газу близько 2 млрд євро. Він буде закриватися двома шляхами - внутрішній резерв і зовнішня допомога партнерів. Внутрішній резерв - йдеться про резервний фонд, із якого ми вчора дійсно виділили кошти. І також це фінансування банківського сектору України, діяльності компанії "Нафтогаз". Друга частина - це допомога від наших партнерів через гранти і через позики. Йдеться про співпрацю з Європейським банком реконструкції і розвитку, з Європейським інвестиційним банком. Також Норвегія виділяє нам грант 150 млн", - сказала вона.

Свириденко поінформувала, що сьогодні відбулася зустріч із міністром енергетики Німеччини, "під час якої оголосили про додаткові 60 млн євро у відповідний фонд, ці кошти будуть спрямовуватись на імпорт газу".

Прем'єрка нагадала, що Україна планувала накопичити в сховищах 13,2 млрд куб. м газу. За її словами, ця мета була виконана, але через російські атаки на газову інфраструктуру Україні "терміново треба вирішувати питання з додатковими обсягами імпорту газу".

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 23 жовтня ухвалив рішення про виділення 8,4 млрд грн із резервного фонду державного бюджету для стабільного проходження опалювального сезону 2025/2026 року.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8970
  0,1420
 0,34
EUR
 1
 48,5502
  0,1812
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 09:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5673  0,07 0,17 42,1473  0,07 0,18
EUR 48,4117  0,08 0,17 49,0670  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9700  0,06 0,16 41,9950  0,06 0,14
EUR 48,7250  0,09 0,17 48,7600  0,09 0,18

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес