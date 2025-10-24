На додатковий імпорт газу Україні потрібно близько €2 мільярдів - Свириденко

Обсяг фінансування додаткового імпорту газу становить близько 2 млрд євро, які Україна залучить із внутрішніх резервів і допомоги від партнерів.

Про це повідомила Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час години запитань до уряду, передає кореспондент Укрінформу.

"Необхідний обсяг фінансування додаткового імпорту газу близько 2 млрд євро. Він буде закриватися двома шляхами - внутрішній резерв і зовнішня допомога партнерів. Внутрішній резерв - йдеться про резервний фонд, із якого ми вчора дійсно виділили кошти. І також це фінансування банківського сектору України, діяльності компанії "Нафтогаз". Друга частина - це допомога від наших партнерів через гранти і через позики. Йдеться про співпрацю з Європейським банком реконструкції і розвитку, з Європейським інвестиційним банком. Також Норвегія виділяє нам грант 150 млн", - сказала вона.

Свириденко поінформувала, що сьогодні відбулася зустріч із міністром енергетики Німеччини, "під час якої оголосили про додаткові 60 млн євро у відповідний фонд, ці кошти будуть спрямовуватись на імпорт газу".

Прем'єрка нагадала, що Україна планувала накопичити в сховищах 13,2 млрд куб. м газу. За її словами, ця мета була виконана, але через російські атаки на газову інфраструктуру Україні "терміново треба вирішувати питання з додатковими обсягами імпорту газу".

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 23 жовтня ухвалив рішення про виділення 8,4 млрд грн із резервного фонду державного бюджету для стабільного проходження опалювального сезону 2025/2026 року.