В Україні середня ціна гектара землі стабілізувалася на рівні ₴62 тисяч - експерт

 

Восени 2025 року середня вартість гектара землі стабілізувалася на рівні 61-62 тис. грн, що більше, ніж в аналогічний період торік.

Про це у Фейсбуці повідомив координатор земельного комітету Українського клубу аграрного бізнесу Ігор Лісецький, передає Укрінформ.

«Ринок землі в Україні за перші 10 місяців 2025 року вступив у нову фазу зрілості, яка кардинально відрізняється від динаміки 2024 року», - зауважив експерт.

За його словами, минулий рік характеризувався стабільним зростанням вартості землі - від 43 тис. грн на початку року до понад 50 тис. грн наприкінці.

Натомість 2025 рік розпочався зі стрімкого підвищення - близько 72 тис. грн за гектар у січні, після чого ринок увійшов у фазу корекції й надалі стабілізувався.

«Восени 2025 року середня вартість гектара землі стабілізувалася на рівні близько 61-62 тис. грн. В аналогічний період 2024 року ціни коливалися від 49 до 52 тис. грн», - йдеться у повідомленні.

Найбільше зростання та цінові рекорди до 123,9 тис. грн/га зафіксовані у західних регіонах, зокрема в Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській областях, а також на Київщині.

Найнижча вартість - близько 25,4 тис. грн/га - зафіксована у прифронтових і прикордонних регіонах, зокрема Запорізькій, Херсонській та Донецькій областях, де військові ризики впливають на ціну землі.
 

