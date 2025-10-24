Фінансові новини
- |
- 24.10.25
- |
- 11:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Інвестиції в статутний капітал в рамках стимулюючої валютної лібералізації у вересні досягли $56 млн
10:19 24.10.2025 |
Національний банк України повідомив про суттєве збільшення у вересні інвестицій в статутний капітал українських компаній в рамках стимулюючої валютної лібералізації.
"Це близько $56 млн. У серпні цей показних становив $20 млн. Фактично на $56 млн відкрився інвестиційний ліміт", - сказав заступник голови НБУ Юрій Гелетій на брифінгу в Києві у четвер.
Він нагадав, що згідно із раніше введеними Нацбанком нормами, ті, хто інвестував кошти в Україну, матимуть змогу в таких обсягах кошти вивезти з України.
"Ми бачимо позитивну динаміку і сподіваємося, що ці обсяги будуть збільшуватись. Ми введемо роз'яснювальну кампанію з бізнес-спільнотою і бачимо потенційну зацікавленість у цьому підході", - підсумував Гелетій.
Голова НБУ Андрій Пишний 11 вересня повідомляв, що сума надходжень іноземних інвестицій до статутного капіталу українських підприємств у серпні цього року зросла до $33 млн, що втричі більше за середній показник в період за січень-липень, який склав $11 млн.
Як повідомлялося, НБУ з 6 серпня 2025 року запровадив новий пакет валютної лібералізації, який передбачає дозвіл на репатріацію дивідендів за 2023 рік, розширення форвардних угод, підтримку ювелірної галузі та додаткові можливості для компаній, що підтримують ЗСУ. Нацбанк також продовжив впровадження стимулюючої валютної лібералізації: юридичним особам-резидентам дозволено репатріювати дивіденди понад чинні валютні обмеження в межах інвестиційного ліміту, який дорівнює сумі іноземних інвестицій, залучених у статутний капітал підприємства з 12 травня 2025 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кошта: ЄС покриє фінпотреби України у 2026-27 роках, РФ має це «добре зрозуміти»
|УП: Чернишов став фігурантом другого кримінального розслідування НАБУ
|Іспанія на тлі критики Трампа приєднається до закупівлі зброї США для України
|ЄС фінально затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|В Україні середня ціна гектара землі стабілізувалася на рівні ₴62 тисяч - експерт
|Інвестиції в статутний капітал в рамках стимулюючої валютної лібералізації у вересні досягли $56 млн
|У ЄС запевнили, що використають росактиви для України: «ніхто нічого не ветував»
|Кошта: ЄС покриє фінпотреби України у 2026-27 роках, РФ має це «добре зрозуміти»
|Ціни на нафту знизилися після стрімкого зростання, але залишаються на шляху до тижневого приросту на тлі побоювань щодо поставок
|Уряд виділяє з резервного фонду ₴8,4 мільярда для забезпечення опалювального сезону
|Мінфін провів аукціон з обміну ОВДП на 15,5 мільярда
Бізнес
|Samsung випустила Galaxy XR за $1800 — конкурента Apple Vision Pro з чипом Snapdragon XR2+ Gen 2 та Android XR
|Кібератака на Jaguar Land Rover коштувала Британії 2,5 мільярди доларів
|ШІ спотворює зміст новин у 45% випадків – незалежно від мови й країни: дослідження
|Новий король селфі — в DxOMark високо оцінили фронтальну камеру iPhone 17 Pro
|NVIDIA представила професійний GPU RTX PRO 5000 з 72 ГБ відеопам'яті
|ШІ за кермом: у Китаї відбулися перші в світі перегони безпілотних автомобілів на найскладнішій гірській трасі
|У США створили першу друковану та перероблювану електроніку менше ніж 10 мкм — технологія може змінити виробництво дисплеїв