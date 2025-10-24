Фінансові новини
Уряд виділяє з резервного фонду ₴8,4 мільярда для забезпечення опалювального сезону
23:50 23.10.2025 |
Кабінет міністрів сьогодні, 23 жовтня, ухвалив рішення про виділення 8,4 млрд грн із резервного фонду державного бюджету для стабільного проходження опалювального сезону 2025/2026 року.
Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає Укрінформ.
"Кошти отримає НАК «Нафтогаз України» для закупівлі імпортного природного газу, необхідного для безперебійного постачання тепла в оселі українців. Це рішення дозволить уникнути перебоїв у теплопостачанні, зменшити ризики надзвичайних ситуацій техногенного характеру і підтримати стабільну роботу енергосистеми", - йдеться у повдомленні.
Крім того, фінансування також дасть змогу вчасно підготувати запаси газу до зими.
«Безперебійне забезпечення українців теплом - це питання національної стійкості. Ми маємо гарантувати стабільну роботу енергосистеми навіть в умовах воєнного стану. Це рішення дозволяє уряду оперативно реагувати на виклики, посилює енергетичну безпеку і створює передумови для сталого проходження опалювального сезону», - зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 93,6 млн грн з резервного фонду держбюджету на встановлення 8 когенераційних установок на об'єктах теплопостачання та лікарні в Запорізькій області.
