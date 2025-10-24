Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд виділяє з резервного фонду ₴8,4 мільярда для забезпечення опалювального сезону

 

Кабінет міністрів сьогодні, 23 жовтня, ухвалив рішення про виділення 8,4 млрд грн із резервного фонду державного бюджету для стабільного проходження опалювального сезону 2025/2026 року.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає Укрінформ.

"Кошти отримає НАК «Нафтогаз України» для закупівлі імпортного природного газу, необхідного для безперебійного постачання тепла в оселі українців. Це рішення дозволить уникнути перебоїв у теплопостачанні, зменшити ризики надзвичайних ситуацій техногенного характеру і підтримати стабільну роботу енергосистеми", - йдеться у повдомленні.

Крім того, фінансування також дасть змогу вчасно підготувати запаси газу до зими.

«Безперебійне забезпечення українців теплом - це питання національної стійкості. Ми маємо гарантувати стабільну роботу енергосистеми навіть в умовах воєнного стану. Це рішення дозволяє уряду оперативно реагувати на виклики, посилює енергетичну безпеку і створює передумови для сталого проходження опалювального сезону», - зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 93,6 млн грн з резервного фонду держбюджету на встановлення 8 когенераційних установок на об'єктах теплопостачання та лікарні в Запорізькій області.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8970
  0,1420
 0,34
EUR
 1
 48,5502
  0,1812
 0,37

Курс обміну валют на вчора, 10:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4971  0,14 0,33 42,0732  0,11 0,26
EUR 48,3279  0,06 0,13 48,9939  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9050  0,06 0,16 41,9350  0,07 0,16
EUR 48,6400  0,12 0,25 48,6700  0,12 0,25

