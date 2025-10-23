Податкова знижка: до повернення з бюджету задекларовано на 104,1 млн грн більше ніж минулого року

Протягом січня - вересня поточного року громадяни задекларували до повернення з бюджету 565,1 млн грн податкової знижки. Порівняно з відповідним періодом минулого року це на 104,1 млн грн більше.

Загалом таким правом скористалися 96,7 тис. громадян.

Вони найчастіше декларували витрати на:

- оплату навчання,

- страхування та пенсійні внески,

- сплату відсотків за іпотекою.

Нагадуємо: для отримання податкової знижки потрібно до 31 грудня подати податкову декларацію про майновий стан та доходи. Головна умова - отримувати офіційні доходи, з яких сплачено податок на доходи фізичних осіб.

Зробити це можна у такі способи:

а) подати особисто або уповноваженою на це особою в орган ДПС за місцем обліку;

б) надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) через Електронний кабінет платника.

До декларації додаються підтверджувальні документи:

- копії квитанцій, чеків, платіжних доручень,

- копії договорів про надання послуг тощо.