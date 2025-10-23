Фінансові новини
Податкова знижка: до повернення з бюджету задекларовано на 104,1 млн грн більше ніж минулого року
18:37 23.10.2025 |
Протягом січня - вересня поточного року громадяни задекларували до повернення з бюджету 565,1 млн грн податкової знижки. Порівняно з відповідним періодом минулого року це на 104,1 млн грн більше.
Загалом таким правом скористалися 96,7 тис. громадян.
Вони найчастіше декларували витрати на:
- оплату навчання,
- страхування та пенсійні внески,
- сплату відсотків за іпотекою.
Нагадуємо: для отримання податкової знижки потрібно до 31 грудня подати податкову декларацію про майновий стан та доходи. Головна умова - отримувати офіційні доходи, з яких сплачено податок на доходи фізичних осіб.
Зробити це можна у такі способи:
а) подати особисто або уповноваженою на це особою в орган ДПС за місцем обліку;
б) надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
в) через Електронний кабінет платника.
До декларації додаються підтверджувальні документи:
- копії квитанцій, чеків, платіжних доручень,
- копії договорів про надання послуг тощо.
