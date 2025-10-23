Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Податкова знижка: до повернення з бюджету задекларовано на 104,1 млн грн більше ніж минулого року

18:37 23.10.2025 |

Економіка

 

Протягом січня - вересня поточного року громадяни задекларували до повернення з бюджету 565,1 млн грн податкової знижки. Порівняно з відповідним періодом минулого року це на 104,1 млн грн більше.

Загалом таким правом скористалися 96,7 тис. громадян.

Вони найчастіше декларували витрати на:

- оплату навчання,

- страхування та пенсійні внески,

- сплату відсотків за іпотекою.

Нагадуємо: для отримання податкової знижки потрібно до 31 грудня подати податкову декларацію про майновий стан та доходи. Головна умова - отримувати офіційні доходи, з яких сплачено податок на доходи фізичних осіб.

Зробити це можна у такі способи:

а) подати особисто або уповноваженою на це особою в орган ДПС за місцем обліку;

б) надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) через Електронний кабінет платника.

До декларації додаються підтверджувальні документи:

- копії квитанцій, чеків, платіжних доручень,

- копії договорів про надання послуг тощо.

 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8970
  0,1420
 0,34
EUR
 1
 48,5502
  0,1812
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 10:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4971  0,14 0,33 42,0732  0,11 0,26
EUR 48,3279  0,06 0,13 48,9939  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9050  0,06 0,16 41,9350  0,07 0,16
EUR 48,6400  0,12 0,25 48,6700  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес