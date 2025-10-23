Авторизация

НБУ очікує зовнішнє фінансування $15 млрд до кінця 2025р та $47 млрд у 2026р - Пишний

16:01 23.10.2025 |

Економіка

 

Україна до кінця 2025 року отримає $15 млрд зовнішнього фінансування, ще $47 млрд очікується у 2026 році, повідомив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.

"До кінця цього року ми розраховуємо, що Україна отримає приблизно $15 млрд фінансової допомоги. На наступний рік ми розраховуємо, що сума підтримки сягне $47 млрд", - повідомив Пишний на брифінгу у четвер.

Він додав, що зараз відбувається формування рішення щодо використання знерухомлених активів РФ, які також називають репараційною позикою.

"Це політичний діалог, наповнений достатньою політичною енергією. Відбувається структурування угод і обговорення юридичних деталей", - зазначив Пишний.

Як повідомлялось, міністр фінансів України Сергій Марченко під час восьмого засідання Круглого столу міністрів на підтримку України, яке відбулося 15 жовтня у Вашингтоні, повідомив, що тиск на державні фінанси України зберігається через продовження активних бойових дій, непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні на 2026-2027 рр. сягає близько $60 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7550
  0,0109
 0,03
EUR
 1
 48,3690
  0,1042
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4971  0,14 0,33 42,0732  0,11 0,26
EUR 48,3279  0,06 0,13 48,9939  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8900  0,05 0,12 41,9050  0,04 0,08
EUR 48,5900  0,07 0,14 48,6200  0,07 0,14

