НБУ очікує зовнішнє фінансування $15 млрд до кінця 2025р та $47 млрд у 2026р - Пишний
16:01 23.10.2025 |
Україна до кінця 2025 року отримає $15 млрд зовнішнього фінансування, ще $47 млрд очікується у 2026 році, повідомив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.
"До кінця цього року ми розраховуємо, що Україна отримає приблизно $15 млрд фінансової допомоги. На наступний рік ми розраховуємо, що сума підтримки сягне $47 млрд", - повідомив Пишний на брифінгу у четвер.
Він додав, що зараз відбувається формування рішення щодо використання знерухомлених активів РФ, які також називають репараційною позикою.
"Це політичний діалог, наповнений достатньою політичною енергією. Відбувається структурування угод і обговорення юридичних деталей", - зазначив Пишний.
Як повідомлялось, міністр фінансів України Сергій Марченко під час восьмого засідання Круглого столу міністрів на підтримку України, яке відбулося 15 жовтня у Вашингтоні, повідомив, що тиск на державні фінанси України зберігається через продовження активних бойових дій, непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні на 2026-2027 рр. сягає близько $60 млрд.
