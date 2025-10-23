єВідновлення: уряд виділив додаткові 2,5 мільярди на житлові сертифікати

Уряд виділив додаткові 2,5 млрд грн на житлові сертифікати за програмою єВідновлення.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що ще понад 1600 родин, чиї домівки були знищені внаслідок збройної агресії росії, зможуть придбати нове житло. Сума кожній родині розраховується індивідуально.

За словами Свириденко, програмою вже скористались 143 тисяч сімей. Держава виплатила понад 50 млрд грн.

Подавати заявки можна через "Дію", у ЦНАПі або у нотаріуса.

"Тепер для підтвердження руйнувань вистачить одного загального фото, а геолокація може бути з похибкою до 10 м. Також дозволяємо використовувати як підтвердження космічні знімки та дані підрозділів Сил оборони для місць, куди не можуть дістатися комісії", - інформує Свириденко.

Податися на програму єВідновлення можна тут: https://erecovery.diia.gov.ua/