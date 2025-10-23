Удари РФ по енергетиці актуалізують питання пільг на імпорт енергообладнання, буде відкрита дискусія – Гетманцев

Атаки РФ на енергосистему актуалізують питання продовження на 2026 рік пільг на ввезення імпортного енергообладнання для відновлення, і воно буде відкрито дискутуватися, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Питання обговорюється. На жаль, ворог створює передумови, аби ми повернулися до цієї дискусії. Хоча мені особисто не хотілося б повертатися. Ще місяць тому ми не планували обговорювати це питання, але в нас в комітеті є законопроєкт (голови парламентського комітету з енергетики Андрія) Геруса, по якому ми точно зробимо дискусію", - сказав Гетманцев в коментарі Енергореформі в кулуарах форуму "Енергія, яка тримає Україну" від РБК-Україна, який відбувся днями в Києві.

Голова податкового комітету зазначив, що не може передбачити, яким буде результат цієї дискусії, оскільки йому ще не відомі всі аргументи та контраргументи, але запевнив, що "точно дискусія буде відкритою".

При цьому він висловив думку, що фінансовий бік питання пільг потрібно аналізувати комплексно.

"Я б не хотів говорити про недоотримання податків бюджетом від пільг на імпорт енергообладнання. Я б взагалі не хотів говорити про ці цифри, бо це не зовсім недоотримання. А скільки доотримав, тому що працювало обладнання? Давайте аналізувати все в комплексі", - сказав він.

Як повідомлялося, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус наприкінці вересня анонсував плани подати законопроєкт про продовження пільгового імпорту обладнання для "зеленої" енергетики на 2026 рік, включивши в перелік більше вітроенергетичного обладнання, яке переважно було позбавлене таких пільг.

"Цей законопроєкт відкриє дискусію, такі закони проходять непросто. Є думка податкового комітету і його голови, думка Мінфіну, важлива думка Кабміну, але це буде старт діалогу", - сказав Герус під час X Business & Legal Energy Forum, який проходить зараз у Києві.

30 вересня Герус та низка інших депутатів зареєстрували законопроєкти № 14089 та №14090 про внесення відповідних змін до положень Митного кодексу України.

Ними пропонується продовжити тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні, але не довше ніж до 1 січня 2027 р., звільнення від ПДВ операцій з ввезення на митну територію України у митному режимі імпортного обладнання для побудови та відновлення різних видів генерації, а також звільнення від сплати ввізного мита на таке обладнання.

Законопроєкти, зокрема, містять списки необхідного обладнання для ВЕС, СЕС, ГЕС, ТЕС, газопоршневих і газотурбінних електростанцій та накопичувачів енергії (energy storage).

Окрім того, документами пропонується продовжити тимчасове, на період дії воєнного стану в Україні, але не довше ніж до 1 січня 2027 р., звільнення від ПДВ та мита при ввезенні імпортного обладнання, перелік якого визначається Кабміном в рамках угод, фінансування за якими проводиться за рахунок Секретаріату Енергоспівтовариства.

Тоді у своєму Facebook Герус пояснив, що у 2025 році пільга на імпортне мито та ПДВ показала свою ефективність.

"Маємо гарну динаміку по будівництву газової генерації, СЕС та установок зберігання енергії. Враховуючи те, як розвивається ситуація, які наявні ризики, очевидно, що нам необхідні нові додаткові проєкти та обʼєкти, які будуть робити енергосистему гнучкішою, надійнішою та стабільнішою. Має бути достатній запас міцності", - написав він.

Наприкінці травня 2025 року Асоціація сонячної енергетики звернулася до голови податкового комітету Данила Гетманцева з проханням продовжити дію пільгового ввезення генеруючого обладнання та касового методу нарахування ПДВ виробникам "зеленої" електроенергії після 1 січня 2026 року.

Водночас голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков наголошував, що вітроенергетика не знаходить підтримки Міністерства фінансів щодо звільнення від оподаткування імпорту вітроенергетичного обладнання, попри підтримку Міністерства енергетики і необхідність стимулювання розвитку сектору.

За його словами, це є однією з причин гальмування розвитку цього сектора.