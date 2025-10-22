Україна отримала ще €46,1 мільйона від ЄІБ на розвиток міст

Україна отримала 46,1 млн євро кредитних коштів від Європейського інвестиційного банку за чотирма проєктами з підтримки розвитку міст; кошти надійшли до спеціального фонду державного бюджету.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів.

Зокрема, по 13,3 млн євро отримано за проєктами "Програма розвитку муніципальної інфраструктури" та "Міський громадський транспорт України", 14,7 млн євро - за проєктом "Міський громадський транспорт України 2" та 4,8 млн євро - за проєктом "Енергоефективність громадських будівель в Україні".

Зазначається, що кошти спрямовано на реконструкцію систем водопостачання та водовідведення, рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища поблизу Львова, забезпечення заходів з енергоефективності громадських будівель, а також на закупівлі рухомого складу громадського транспорту в Києві, Миколаєві, Львові, Запоріжжі, Ужгороді, Тернополі, Камʼянському, Дніпрі та Кременчуці.

На сьогодні ЄІБ надав Україні понад 168 млн євро для досягнення цілей цих проєктів. Найбільше фінансування - 121,1 млн євро - було направлено на оновлення рухомого складу громадського транспорту в українських містах.

У Мінфіні уточнили, що кошти надаються Україні в межах ініціативи Європейського Союзу Ukraine Facility, що передбачає залучення фінансування під гарантії Європейської комісії.

"Ця підтримка має надзвичайно важливе значення, особливо в умовах, коли уряд України спрямовує всі внутрішні ресурси на забезпечення потреб сектору безпеки і оборони", - зауважила заступниця міністра фінансів Ольга Зикова.

Як повідомлялось, кредитний портфель ЄІБ в Україні складається з 27 проєктів загальною вартістю 4,7 млрд євро.

Європейський інвестиційний банк фінансує відновлення критичної інфраструктури, включаючи дороги, залізниці, мости, відновлення пошкоджених об'єктів енергетики, медичних закладів та іншої соціальної інфраструктури. Також ЄІБ підтримує довгострокові проєкти з відновлення.