Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Обсяги контрольованих операцій зросли на третину – податкова

17:25 22.10.2025 |

Економіка

 

На початок жовтня платники податків направили до ДПС 2 797 звітів про контрольовані операції за 2024 рік. Це на 11 % більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

Задекларована сума - 3,3 трлн грн. Вона на 32 % перевищила показник попереднього звітного року.

Найбільше контрольованих операцій здійснювалося з нерезидентами, які зареєстровані в:

- Австрії - 18 %;

- Швейцарії - 17 %;

- Франції - 11 %;

- Нідерландах - 10 %;

- США - 6 %;

- Німеччині та Кіпрі - по 5 %.

За видами операцій переважають:

- з товарами - 49 % (у т. ч. з сировинними товарами - 19 %);

- банківські послуги - 28 %;

- фінансові послуги - 11 %;

- послуги - 7 %;

- операції з цінними паперами - 4 %;

- інші - 1 %.

"Для перевірки відповідності принципу "витягнутої руки" бізнес найчастіше застосовує метод порівняльної неконтрольованої ціни - 62%, а також метод чистого прибутку - 35% та метод ціни перепродажу/витрати плюс/розподілення прибутку - 3%", - додала вона.

Крім того, 1 754 платники податків подали повідомлення про участь у міжнародних групах компаній.

Найбільше материнських компаній зареєстровано на Кіпрі (20 %), у США (12 %), Німеччині (10 %), Франції (5 %) та Швейцарії (4 %), говориться у повідомленні.

Платники також скористалися правом на самостійне коригування цін контрольованих операцій та сум податкових зобовʼязань.

Вони подали додатки ТЦ до декларації з податку на прибуток підприємств за 2024 рік на 2,7 млрд грн. Це 60 % усіх коригувань, проведених у 2025 році.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7550
  0,0109
 0,03
EUR
 1
 48,3690
  0,1042
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3600  0,00 0,01 41,9646  0,03 0,06
EUR 48,2675  0,06 0,13 48,9414  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8400  0,11 0,25 41,8700  0,10 0,25
EUR 48,5200  0,05 0,10 48,5500  0,05 0,10

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес