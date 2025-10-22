Фінансові новини
- |
- 22.10.25
- |
- 19:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
Обсяги контрольованих операцій зросли на третину – податкова
17:25 22.10.2025 |
На початок жовтня платники податків направили до ДПС 2 797 звітів про контрольовані операції за 2024 рік. Це на 11 % більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.
Задекларована сума - 3,3 трлн грн. Вона на 32 % перевищила показник попереднього звітного року.
Найбільше контрольованих операцій здійснювалося з нерезидентами, які зареєстровані в:
- Австрії - 18 %;
- Швейцарії - 17 %;
- Франції - 11 %;
- Нідерландах - 10 %;
- США - 6 %;
- Німеччині та Кіпрі - по 5 %.
За видами операцій переважають:
- з товарами - 49 % (у т. ч. з сировинними товарами - 19 %);
- банківські послуги - 28 %;
- фінансові послуги - 11 %;
- послуги - 7 %;
- операції з цінними паперами - 4 %;
- інші - 1 %.
"Для перевірки відповідності принципу "витягнутої руки" бізнес найчастіше застосовує метод порівняльної неконтрольованої ціни - 62%, а також метод чистого прибутку - 35% та метод ціни перепродажу/витрати плюс/розподілення прибутку - 3%", - додала вона.
Крім того, 1 754 платники податків подали повідомлення про участь у міжнародних групах компаній.
Найбільше материнських компаній зареєстровано на Кіпрі (20 %), у США (12 %), Німеччині (10 %), Франції (5 %) та Швейцарії (4 %), говориться у повідомленні.
Платники також скористалися правом на самостійне коригування цін контрольованих операцій та сум податкових зобовʼязань.
Вони подали додатки ТЦ до декларації з податку на прибуток підприємств за 2024 рік на 2,7 млрд грн. Це 60 % усіх коригувань, проведених у 2025 році.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|СБУ представила нове покоління морських дронів SeaBaby: уже пройшли успішні випробування
|В РФ заявили про удари по заводах в Мордовії і Дагестані
|Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про держбюджет-2026
|Ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру: які пошкодження
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Обсяги контрольованих операцій зросли на третину – податкова
|Канадська Black Iron планує почати мінімальні роботи в Україні, щоб не втратити ліцензію
|Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 1 коп. до 58,67 грн/л, на дизельне пальне - залишається на рівні 55,83 грн/л
|Нафта додає в ціні понад 1,7%, Brent торгується на рівні $62,4 за барель
|Пільга електрокарам не пройде друге читання – Гетманцев
|Рада планує врегулювати питання соцзахисту військовослужбовців
Бізнес
|ШІ за кермом: у Китаї відбулися перші в світі перегони безпілотних автомобілів на найскладнішій гірській трасі
|У США створили першу друковану та перероблювану електроніку менше ніж 10 мкм — технологія може змінити виробництво дисплеїв
|SpaceX запустила вже 10 000 супутників Starlink
|«Друге дихання» закону Мура: вчені створили перший шестишаровий гібридний мікрочип
|Через збій Amazon не працюють відомі додатки та сайти
|Україна посіла п'яте місце у світі та третє в Європі за кількістю кібератак — Microsoft
|Realme GT 8 Pro отримає bypass charging і спеціальний чип R1, що підвищить fps до 144 Гц