Обсяги контрольованих операцій зросли на третину – податкова

На початок жовтня платники податків направили до ДПС 2 797 звітів про контрольовані операції за 2024 рік. Це на 11 % більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

Задекларована сума - 3,3 трлн грн. Вона на 32 % перевищила показник попереднього звітного року.

Найбільше контрольованих операцій здійснювалося з нерезидентами, які зареєстровані в:

- Австрії - 18 %;

- Швейцарії - 17 %;

- Франції - 11 %;

- Нідерландах - 10 %;

- США - 6 %;

- Німеччині та Кіпрі - по 5 %.

За видами операцій переважають:

- з товарами - 49 % (у т. ч. з сировинними товарами - 19 %);

- банківські послуги - 28 %;

- фінансові послуги - 11 %;

- послуги - 7 %;

- операції з цінними паперами - 4 %;

- інші - 1 %.

"Для перевірки відповідності принципу "витягнутої руки" бізнес найчастіше застосовує метод порівняльної неконтрольованої ціни - 62%, а також метод чистого прибутку - 35% та метод ціни перепродажу/витрати плюс/розподілення прибутку - 3%", - додала вона.

Крім того, 1 754 платники податків подали повідомлення про участь у міжнародних групах компаній.

Найбільше материнських компаній зареєстровано на Кіпрі (20 %), у США (12 %), Німеччині (10 %), Франції (5 %) та Швейцарії (4 %), говориться у повідомленні.

Платники також скористалися правом на самостійне коригування цін контрольованих операцій та сум податкових зобовʼязань.

Вони подали додатки ТЦ до декларації з податку на прибуток підприємств за 2024 рік на 2,7 млрд грн. Це 60 % усіх коригувань, проведених у 2025 році.