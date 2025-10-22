Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Канадська Black Iron планує почати мінімальні роботи в Україні, щоб не втратити ліцензію

16:00 22.10.2025 |

Економіка

 

Канадська гірничодобувна компанія Black Iron готова розпочати роботи на Шиманівському родовищі залізних руд у Дніпропетровській області, щоб зберегти ліцензію. Про це розповів гендиректор "Шиманівське Стіл" Павло Комарицький, йдеться у статті LIGA.net.

У 2023 році набув чинності закон 2805-IX, який має боротися зі "сплячими ліцензіями" - коли компанії мають дозволи на видобуток, але нічого з ними не роблять. Закон вимагає, щоб протягом шести місяців після закінчення воєнного стану компанія видобувала щонайменше 1% сировини з родовища, інакше ліцензія анулюється.

Black Iron придбала ліцензію на Шиманівське родовище у Віктора Пінчука ще у 2010 році за $13 мільйонів, але досі не розпочала видобування через тривалі бюрократичні процедури отримання земельних ділянок.

На початку 2025 року канадська компанія отримала 248 гектарів землі у Кривому Розі, що дозволяє виконати мінімальний обсяг робіт для дотримання вимог закону, сказав Комарицький. За його словами, видобуток хоча б 1% сировини потребує витрат у сотні мільйонів гривень. Він стверджує, що ці витрати не призведуть до створення значної доданої вартості.

"Водночас ми готові діяти таким чином, щоб забезпечити подальший розвиток проєкту. Ми усвідомлюємо цю умову та готуємо необхідний обсяг робіт", - каже Комарицький.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7550
  0,0109
 0,03
EUR
 1
 48,3690
  0,1042
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3600  0,00 0,01 41,9646  0,03 0,06
EUR 48,2675  0,06 0,13 48,9414  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8400  0,11 0,25 41,8700  0,10 0,25
EUR 48,5200  0,05 0,10 48,5500  0,05 0,10

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес