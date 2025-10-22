Канадська Black Iron планує почати мінімальні роботи в Україні, щоб не втратити ліцензію

Канадська гірничодобувна компанія Black Iron готова розпочати роботи на Шиманівському родовищі залізних руд у Дніпропетровській області, щоб зберегти ліцензію. Про це розповів гендиректор "Шиманівське Стіл" Павло Комарицький, йдеться у статті LIGA.net.

У 2023 році набув чинності закон 2805-IX, який має боротися зі "сплячими ліцензіями" - коли компанії мають дозволи на видобуток, але нічого з ними не роблять. Закон вимагає, щоб протягом шести місяців після закінчення воєнного стану компанія видобувала щонайменше 1% сировини з родовища, інакше ліцензія анулюється.

Black Iron придбала ліцензію на Шиманівське родовище у Віктора Пінчука ще у 2010 році за $13 мільйонів, але досі не розпочала видобування через тривалі бюрократичні процедури отримання земельних ділянок.

На початку 2025 року канадська компанія отримала 248 гектарів землі у Кривому Розі, що дозволяє виконати мінімальний обсяг робіт для дотримання вимог закону, сказав Комарицький. За його словами, видобуток хоча б 1% сировини потребує витрат у сотні мільйонів гривень. Він стверджує, що ці витрати не призведуть до створення значної доданої вартості.

"Водночас ми готові діяти таким чином, щоб забезпечити подальший розвиток проєкту. Ми усвідомлюємо цю умову та готуємо необхідний обсяг робіт", - каже Комарицький.