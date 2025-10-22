Авторизация

АРМА передасть в управління «приватівський» морський термінал

 

Агентство з розшуку та менеджменту активів розпочало ринкові консультації щодо відбору управителя для стратегічного активу - морського логістичного комплексу ТОВ "Агротермінал Логістік" на Одещині.

Про це йдеться на сайті АРМА.

"Актив пов'язаний з колишніми власниками АТ "Приватбанк". Його було арештовано в рамках кримінального провадження та передано в управління АРМА за рішенням Шевченківського районного суду Києва", - нагадує агентство.

Компанія спеціалізується на логістичних послугах у сільськогосподарському секторі, зокрема на перевалці, зберіганні та транспортуванні зернових культур.

Активи ТОВ "Агротермінал Логістік" становлять цілісний майновий комплекс, до складу якого входить морський перевантажувально-складський термінал зернових вантажів із причалом, спеціальним обладнанням, технікою та зерносховищами.

АРМА прийматиме пропозиції від зацікавлених компаній до 31 жовтня 2025 року.

"Наступним кроком після ринкових консультацій стане проведення відкритих торгів на платформі Prozorro для обрання управителя, який забезпечить ефективне використання логістичного комплексу та стабільні надходження від його діяльності до державного бюджету", - говориться у повідомленні.
За матеріалами: Економічна правда
 

