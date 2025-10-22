Фінансові новини
- |
- 22.10.25
- |
- 19:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
АРМА передасть в управління «приватівський» морський термінал
13:52 22.10.2025 |
Агентство з розшуку та менеджменту активів розпочало ринкові консультації щодо відбору управителя для стратегічного активу - морського логістичного комплексу ТОВ "Агротермінал Логістік" на Одещині.
Про це йдеться на сайті АРМА.
"Актив пов'язаний з колишніми власниками АТ "Приватбанк". Його було арештовано в рамках кримінального провадження та передано в управління АРМА за рішенням Шевченківського районного суду Києва", - нагадує агентство.
Компанія спеціалізується на логістичних послугах у сільськогосподарському секторі, зокрема на перевалці, зберіганні та транспортуванні зернових культур.
Активи ТОВ "Агротермінал Логістік" становлять цілісний майновий комплекс, до складу якого входить морський перевантажувально-складський термінал зернових вантажів із причалом, спеціальним обладнанням, технікою та зерносховищами.
АРМА прийматиме пропозиції від зацікавлених компаній до 31 жовтня 2025 року.
"Наступним кроком після ринкових консультацій стане проведення відкритих торгів на платформі Prozorro для обрання управителя, який забезпечить ефективне використання логістичного комплексу та стабільні надходження від його діяльності до державного бюджету", - говориться у повідомленні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|СБУ представила нове покоління морських дронів SeaBaby: уже пройшли успішні випробування
|В РФ заявили про удари по заводах в Мордовії і Дагестані
|Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про держбюджет-2026
|Ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру: які пошкодження
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Обсяги контрольованих операцій зросли на третину – податкова
|Канадська Black Iron планує почати мінімальні роботи в Україні, щоб не втратити ліцензію
|Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 1 коп. до 58,67 грн/л, на дизельне пальне - залишається на рівні 55,83 грн/л
|Нафта додає в ціні понад 1,7%, Brent торгується на рівні $62,4 за барель
|Пільга електрокарам не пройде друге читання – Гетманцев
|Рада планує врегулювати питання соцзахисту військовослужбовців
Бізнес
|ШІ за кермом: у Китаї відбулися перші в світі перегони безпілотних автомобілів на найскладнішій гірській трасі
|У США створили першу друковану та перероблювану електроніку менше ніж 10 мкм — технологія може змінити виробництво дисплеїв
|SpaceX запустила вже 10 000 супутників Starlink
|«Друге дихання» закону Мура: вчені створили перший шестишаровий гібридний мікрочип
|Через збій Amazon не працюють відомі додатки та сайти
|Україна посіла п'яте місце у світі та третє в Європі за кількістю кібератак — Microsoft
|Realme GT 8 Pro отримає bypass charging і спеціальний чип R1, що підвищить fps до 144 Гц