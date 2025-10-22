Євросоюз виділяє €3,5 мільйона на проєкт із зайнятості в Україні

Європейський Союз виділяє 3,5 мільйона євро на проєкт із зайнятості в Україні, який реалізує Міжнародна організація праці.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, угоду про фінансування підписали посол ЄС в Україні Катаріна Матернова та директор Міжнародної організації праці в Україні Аїда Ліндмаєр.

Ініціатива спрямована на проведення реформ ринку праці України, включаючи довгоочікуваний новий Трудовий кодекс, що забезпечить відповідність acquis ЄС та міжнародним стандартам.

Також організації прагнуть активізувати діяльність Національної тристоронньої соціально-економічної ради, розробку та впровадження нової Національної стратегії зайнятості, посилити потенціал Державної служби зайнятості, просування плану ЄС "Гарантія для молоді" в Україні, підтримати приведення законодавства України у відповідність до acquis ЄС та міжнародних стандартів праці.

Проєкт триватиме до 14 жовтня 2028 року. Загальне фінансування, разом із внеском Євросоюзу, складе 3,8 млн євро.

"Наш внесок підтримає уряд та соціальних партнерів, щоб вони могли розвивати нові правила на ринку праці та надати нове дихання тристороннім консультаціям в Україні. Це допоможе розбудувати потенціал обох сторін", - відзначила Матернова.