Ризики неналежного виконання бюджету у 2026 році залишаються високими - Рахункова палата

Рахункова палата представила у вівторок, 21 жовтня, у Верховній Раді України висновки до проєкту державного бюджету на 2026 рік, у яких наголошується, що ризики виконання кошторису країни залишаються високими.

Про це повідомляє пресслужба РП, передає Укрінформ.

"Проєкт державного бюджету на 2026 рік сформовано на основі стриманих макроекономічних прогнозів, які уряд схвалив за песимістичним сценарієм. Водночас навіть за таких умов існують ризики його невиконання", - наголосила голова Рахункової палати Ольга Піщанська.

Вона зауважила, що ризики неналежного виконання бюджету у 2026 році залишаються високими, насамперед через вразливість енергетичного сектору та значну залежність України від допомоги міжнародних партнерів.

"Ключовим пріоритетом залишиться обороноздатність і безпека держави. При цьому є ризики недостатності коштів для забезпечення мінімально необхідних потреб», - наголосила Піщанська.

За висновками Рахункової палати, міжнародна допомога залишатиметься одним із головних джерел фінансування державних потреб - 39,8% усіх надходжень. Водночас їх отримання залежить від незмінності політики партнерів і темпів впровадження внутрішніх реформ.

Голова Рахункової палати також звернула увагу на зростання боргового навантаження: загальний обсяг державного боргу у 2026 році сягне понад 106% ВВП, а витрати на його погашення та обслуговування - 1,2 трлн грн.

Піщанська підкреслила важливість своєчасного та повного виконання рекомендацій Рахункової палати, адже аудити інституції допомагають виявляти системні ризики у державному управлінні та знаходити додаткові джерела для наповнення бюджету.

«Заради стійкості економіки ми наполягаємо на вчасному виконанні наших рекомендацій. Зокрема, реалізація висновків аудитів у сферах грального бізнесу, діяльності АРМА та Бюро економічної безпеки сприятиме ефективнішому управлінню державними активами та наповненню бюджету», - сказала очільниця РП.

Вона відзначила також важливість виконання рекомендацій за результатами аудитів щодо реалізації проєктів із захисту критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та розмінування земель сільськогосподарського призначення.