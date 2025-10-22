Зеленський схвалив збільшення видатків на оборону на ₴325 мільярдів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони.

Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради України, передає Укрінформ.

"Повернуто з підписом від Президента України", - ідеться у документі.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому законопроєкт №14103 про зміни до Державного бюджету на 2025 рік, який передбачає збільшення видатків на сектор оборони на 324,7 млрд грн.