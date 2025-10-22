Авторизация

Зеленський схвалив збільшення видатків на оборону на ₴325 мільярдів

12:11 22.10.2025

Економіка

 

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони.

Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради України, передає Укрінформ.

"Повернуто з підписом від Президента України", - ідеться у документі.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому законопроєкт №14103 про зміни до Державного бюджету на 2025 рік, який передбачає збільшення видатків на сектор оборони на 324,7 млрд грн.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7441
  0,0124
 0,03
EUR
 1
 48,4732
  0,1898
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3600  0,00 0,01 41,9646  0,03 0,06
EUR 48,2675  0,06 0,13 48,9414  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7425  0,01 0,02 41,7500  0,02 0,04
EUR 48,3850  0,09 0,18 48,4200  0,08 0,16

