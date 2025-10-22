Фінансові новини
22.10.25
13:10
Зеленський схвалив збільшення видатків на оборону на ₴325 мільярдів
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони.
Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради України, передає Укрінформ.
"Повернуто з підписом від Президента України", - ідеться у документі.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому законопроєкт №14103 про зміни до Державного бюджету на 2025 рік, який передбачає збільшення видатків на сектор оборони на 324,7 млрд грн.
