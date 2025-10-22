Фінансові новини
Українці почали сплачувати більше податку на нерухомість
18:08 21.10.2025
Протягом січня - вересня власники нерухомості сплатили 9,5 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на 22% або 1,7 млрд грн більше, ніж у відповідний період торік.
Про це інформує Державна податкова служба.
За даними податкової, найбільші суми отримали бюджети:
Києва - 1,87 млрд грн,
Львівської - 0,94 млрд грн,
Київської - 0,93 млрд грн,
Одеської областей - 0,91 млрд гривень.
Загалом протягом січня - вересня податок на нерухомість сплачували 853,4 тис. платників, повідомляє ДПС.
Економічна правда
