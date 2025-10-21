Авторизация

Швеція виділяє додаткові €35 мільйонів на допомогу Україні перед зимою

 

Швеція надасть Україні 385 млн шведських крон (35 млн євро) допомоги через механізм Світового банку. Про це повідомило міністерство закордонних справ Швеції у соцмережі X.

"З наближенням зими Швеція збільшує свою підтримку Трастового фонду Світового банку для допомоги, відновлення, реконструкції та реформ в Україні на 385 млн шведських крон. Фонд дає змогу задовольнити найнагальніші потреби і зміцнити стійкість України та її довгострокове відновлення", - йдеться у заяві.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Швеція
 

