- 21.10.25
- 17:37
Швеція виділяє додаткові €35 мільйонів на допомогу Україні перед зимою
16:44 21.10.2025 |
Швеція надасть Україні 385 млн шведських крон (35 млн євро) допомоги через механізм Світового банку. Про це повідомило міністерство закордонних справ Швеції у соцмережі X.
"З наближенням зими Швеція збільшує свою підтримку Трастового фонду Світового банку для допомоги, відновлення, реконструкції та реформ в Україні на 385 млн шведських крон. Фонд дає змогу задовольнити найнагальніші потреби і зміцнити стійкість України та її довгострокове відновлення", - йдеться у заяві.
