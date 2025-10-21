Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада підтримала за основу проєкт держбюджету на 2026 рік

16:19 21.10.2025 |

Економіка, Право

 

Верховна Рада України підтримала за основу проєкт постанови про висновки та пропозиції про Державний бюджет України на 2026 рік.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на трансляцію засідання.

За відповідне рішення проголосували 239 народних депутатів.

Доходи державного бюджету заплановані у сумі 2 трлн 382,65 млрд грн, що на 446,8 млрд грн (18,8%) більше порівняно з 2025 роком. Видатки - 4,8 трлн, що на 415 млрд більше порівняно з 2025 роком.

Комітет Верховної Ради з питань бюджету запропонував уряду внести низку ключових змін до проєкту держбюджету. Зокрема, у сфері оборони рекомендувалося розглянути можливість збільшити видатки на зброю для ЗСУ, забезпечення підрозділу "Альфа" СБУ та СЗР.

У сфері освіти пропонувалося розробити нову модель оплати праці педагогів середньої школи та підвищити з 1 січня 2026 року рівень оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти на 50% поетапно протягом року.

Для підтримки бізнесу пропонувалося щонайменше 2 млрд грн додатково спрямувати на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель та передбачити 1 млрд грн на часткову компенсацію майнових втрат бізнесу внаслідок війни.

Відповідно до регламенту, розгляд у першому читанні проєкту Закону про Державний бюджет України на 2026 рік відбудеться 22 жовтня, а друге читання завершується не пізніше 18 - 20 листопада.

Як повідомляв Укрінформ, робоча група Бюджетного комітету Верховної Ради опрацювала 3339 поправок до проєкту державного бюджету на 2026 рік; загальна вартість пропозицій народних депутатів перевищує 7,1 трлн грн.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7441
  0,0124
 0,03
EUR
 1
 48,4732
  0,1898
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3621  0,02 0,04 41,9376  0,01 0,03
EUR 48,3290  0,09 0,20 48,9855  0,11 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7350  0,05 0,13 41,7650  0,05 0,13
EUR 48,4700  0,08 0,16 48,5000  0,08 0,16

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес