Рада підтримала за основу проєкт держбюджету на 2026 рік

Верховна Рада України підтримала за основу проєкт постанови про висновки та пропозиції про Державний бюджет України на 2026 рік.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на трансляцію засідання.

За відповідне рішення проголосували 239 народних депутатів.

Доходи державного бюджету заплановані у сумі 2 трлн 382,65 млрд грн, що на 446,8 млрд грн (18,8%) більше порівняно з 2025 роком. Видатки - 4,8 трлн, що на 415 млрд більше порівняно з 2025 роком.

Комітет Верховної Ради з питань бюджету запропонував уряду внести низку ключових змін до проєкту держбюджету. Зокрема, у сфері оборони рекомендувалося розглянути можливість збільшити видатки на зброю для ЗСУ, забезпечення підрозділу "Альфа" СБУ та СЗР.

У сфері освіти пропонувалося розробити нову модель оплати праці педагогів середньої школи та підвищити з 1 січня 2026 року рівень оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти на 50% поетапно протягом року.

Для підтримки бізнесу пропонувалося щонайменше 2 млрд грн додатково спрямувати на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель та передбачити 1 млрд грн на часткову компенсацію майнових втрат бізнесу внаслідок війни.

Відповідно до регламенту, розгляд у першому читанні проєкту Закону про Державний бюджет України на 2026 рік відбудеться 22 жовтня, а друге читання завершується не пізніше 18 - 20 листопада.

Як повідомляв Укрінформ, робоча група Бюджетного комітету Верховної Ради опрацювала 3339 поправок до проєкту державного бюджету на 2026 рік; загальна вартість пропозицій народних депутатів перевищує 7,1 трлн грн.