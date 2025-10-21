Фінансові новини
Директор БЕБ презентував бізнесу проєкт «Економічний щит»
13:36 21.10.2025 |
Бюро економічної безпеки запроваджує новий проєкт "Економічний щит, який, як вважають у БЕБ, забезпечить рівні правила та справедливі умови ведення бізнесу для всіх, хто дотримується законодавства.
Про це під час зустрічі з бізнесом в Одесі повідомив Директор БЕБ Олександр Цивінський.
За його словами, одним з важливих елементів нової філософії БЕБ стане визначення індексу економічної безпеки для кожної області.
Саме задля цього запроваджується проєкт "Економічний щит". Він передбачає аналітичну оцінку ситуації в регіонах, визначення загроз економічній безпеці, оперативне вирішення проблематики тощо.
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін дозволив закуповувати захист для критичної інфраструктури без торгів
ТОП-НОВИНИ
|Заява лідерів Європи: Лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів з РФ
|Politico: Посли ЄС вже узгодили висновки саміту щодо "репараційного кредиту" для України
|Трамп: Я не думаю, що Україна переможе у війні, але вона все ще може це зробити
|Bloomberg: США не підтримали план ЄС щодо «репараційної позики» Україні
У РУБРИЦІ
|Швеція виділяє додаткові €35 мільйонів на допомогу Україні перед зимою
|Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 1 коп. до 58,68 грн/л, на дизельне пальне - на 2 коп. до 55,83 грн/л
|Рада підтримала за основу проєкт держбюджету на 2026 рік
|Рада підтримала повернення 50% податку на прибуток банків протягом 2026р
|Ціни на нафту перейшли до зростання, Brent торгується близько $61,3 за барель
|Рада прийняла закон про збільшення видатків у держбюджеті-2025 на 325 млрд грн
Бізнес
|Apple залишається найдорожчим брендом світу, а NVIDIA демонструє рекордне зростання
|Honor показала Robot Phone — незвичайний концепт смартфона майбутнього з автономною роботизованою камерою
|Microsoft хоче виробляти більшість продуктів поза Китаєм з 2026 року
|Apple представила оновлену гарнітуру Vision Pro: чип M5 та подвійний ремінець за $3500
|Apple представила 14-дюймовий MacBook Pro з процесором M5: +20% швидкодії за ту ж ціну
|На смартфонах Xiaomi з'явився «ПозикоБот»: що це таке і як його вимкнути
|NVIDIA оголосила першого в Україні партнера з впровадження AI