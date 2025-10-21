Фінансові новини
21.10.25
- 14:28
- RSS
- мапа сайту
«ПлейСіті» оголосило тендер на створення Реєстру залежних від азартних ігор
12:08 21.10.2025 |
Державне агентство з контролю за гральним та лотерейним бізнесом "ПлейСіті" оголосило тендер на створення Реєстру осіб, яким обмежено участь в азартних іграх.
Як ідеться в повідомленні агентства, очікувана вартість складає до 1,7 млн грн.
Кінцевий строк подання пропозицій - 26 жовтня 2025 року.
Реєстр мають оновити до 15 грудня цього року.
Серед анонсованих змін:
* особистий кабінет громадянина для подання заяви про самообмеження;
* інтеграція з порталом "Дія" та онлайн-системами організаторів азартних ігор;
* покращений захист персональних даних.
Як повідомлялося, раніше в жовтні "ПлейСіті" оштрафувало трьох українських Instagram-блогерок на 4,8 млн грн кожну за порушення законодавства про рекламу азартних ігор.
До того повідомлялося, що державний бюджет України отримав додаткові 175,2 млн грн від перших нових ліцензій, виданих держагентством "ПлейСіті".
Нагадаємо, в Україні за третій квартал цього року було заблоковано 865 сайтів онлайн-казино, за незаконну рекламу азартних ігор у Meta обмежено понад 30 акаунтів блогерів із аудиторією більш як 3 млн.
