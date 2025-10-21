Фінансові новини
- |
- 21.10.25
- |
- 14:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Фонд держмайна за тиждень залучив ₴87 мільйонів від приватизації
09:35 21.10.2025 |
Фонд державного майна України провів 13 - 17 жовтня 14 успішних приватизаційних аукціонів, на яких залучив 87,36 млн грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба ФДМУ у Фейсбуці.
"Минулого тижня команда Фонду держмайна провела 14 успішних аукціонів з приватизації у системі Prozorro.Продажі. Загальна сума переможних ставок становить 87,36 млн гривень. Конкуренція на аукціонах зумовила зростання ціни у 3,4 раза", - йдеться у повідомленні.
Загалом на торгах змагалися 49 учасників, що в середньому становить 3,5 охочого на один лот.
Найдорожчим об'єктом минулого тижня став єдниний майновий комплекс "Проєктний інститут Укрметротунельпроєкт" в місті Київ. Ціна зросла зі стартових 20,6 млн грн до фінальних 70 млн грн.
Також попит серед інвесторів мало окреме майно у складі будівель та споруд в місті Кременчук - ціна злетіла від 1,3 тис. грн до фінальних 10 млн грн.
Цього тижня команда ФДМУ планує провести 28 онлайн-аукціонів з приватизації. Серед пропозицій - державний пакет акцій розміром 50% + 1 акція АТ «Укрнафтопродукт» (м. Київ), ЄМК ДП «Дніпровський науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою».
У Фонді також навели дані про орендні аукціони. Так, упродовж 13-17 жовтня проведено 47 торгів з оренди державного майна, з них відбулося 40 на суму 482,08 тис. грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін дозволив закуповувати захист для критичної інфраструктури без торгів
ТОП-НОВИНИ
|Заява лідерів Європи: Лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів з РФ
|Politico: Посли ЄС вже узгодили висновки саміту щодо "репараційного кредиту" для України
|Трамп: Я не думаю, що Україна переможе у війні, але вона все ще може це зробити
|Bloomberg: США не підтримали план ЄС щодо «репараційної позики» Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кабмін дозволив закуповувати захист для критичної інфраструктури без торгів
|Міненерго: російські дрони блокують відновлення світла у Чернігівській області
|«ПлейСіті» оголосило тендер на створення Реєстру залежних від азартних ігор
|Аграрії вже засіяли майже 5 мільйонів гектарів озимих культур
|Атака РФ на енергетику: в усіх областях запровадили графіки обмеження потужності для бізнесу
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 21.10.25
|Профільний комітет підтримав зміни до Бюджету-2025 в цілому: +325 мільярдів гривень на оборону
Бізнес
|Microsoft хоче виробляти більшість продуктів поза Китаєм з 2026 року
|Apple представила оновлену гарнітуру Vision Pro: чип M5 та подвійний ремінець за $3500
|Apple представила 14-дюймовий MacBook Pro з процесором M5: +20% швидкодії за ту ж ціну
|На смартфонах Xiaomi з'явився «ПозикоБот»: що це таке і як його вимкнути
|NVIDIA оголосила першого в Україні партнера з впровадження AI
|«Скрізь роботи»: директори західних компаній у шоці від візитів до Китаю
|Адвокати Маска звернуться до суду для відновлення його пакета виплат від Tesla на $56 млрд