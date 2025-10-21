Авторизация

Фонд держмайна за тиждень залучив ₴87 мільйонів від приватизації

09:35 21.10.2025 |

Економіка

 

Фонд державного майна України провів 13 - 17 жовтня 14 успішних приватизаційних аукціонів, на яких залучив 87,36 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба ФДМУ у Фейсбуці.

"Минулого тижня команда Фонду держмайна провела 14 успішних аукціонів з приватизації у системі Prozorro.Продажі. Загальна сума переможних ставок становить 87,36 млн гривень. Конкуренція на аукціонах зумовила зростання ціни у 3,4 раза", - йдеться у повідомленні.

Загалом на торгах змагалися 49 учасників, що в середньому становить 3,5 охочого на один лот.

Найдорожчим об'єктом минулого тижня став єдниний майновий комплекс "Проєктний інститут Укрметротунельпроєкт" в місті Київ. Ціна зросла зі стартових 20,6 млн грн до фінальних 70 млн грн.

Також попит серед інвесторів мало окреме майно у складі будівель та споруд в місті Кременчук - ціна злетіла від 1,3 тис. грн до фінальних 10 млн грн.

Цього тижня команда ФДМУ планує провести 28 онлайн-аукціонів з приватизації. Серед пропозицій - державний пакет акцій розміром 50% + 1 акція АТ «Укрнафтопродукт» (м. Київ), ЄМК ДП «Дніпровський науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою».

У Фонді також навели дані про орендні аукціони. Так, упродовж 13-17 жовтня проведено 47 торгів з оренди державного майна, з них відбулося 40 на суму 482,08 тис. грн.
 

