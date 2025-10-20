Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Промисловість і торгівля забезпечили третину податкових надходжень

16:59 20.10.2025 |

Економіка

 

Підприємства переробної промисловості та оптової й роздрібної торгівлі забезпечили третину всіх податкових надходжень до зведеного бюджету України за січень - вересень 2025 року.

Про це у Фейсбуці повідомила в.о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух, передає Укрінформ.

"Дві галузі економіки тримають лідерство у наповненні зведеного бюджету. Протягом 9 місяців підприємства переробної галузі та торгівлі забезпечили третину всіх надходжень", - зазначила Карнаух.

Зокрема, переробна промисловість - 17,8%; оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів - 16,8%.

Серед лідерів також державне управління й оборона та обов'язкове соціальне страхування - 12%, і фінансова та страхова діяльність - 9,3%.

Найкращу динаміку надходжень за січень-вересень 2025 року порівняно з відповідним періодом торік показали: переробна промисловість - зростання на 29,4% (+62 млрд грн), оптова та роздрібна торгівля з ремонтом автотранспортних засобів - на 27,8% (+56,1 млрд грн), державне управління й оборона та обов'язкове соціальне страхування - на 28,9% (+41,4 млрд грн), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - на 32,5% (+22,6 млрд грн).

"Щоденні атаки ворога впливають на економіку. Попри ризики та складні умови роботи бізнес знаходить можливості функціонувати та сплачувати податки. Бо це про відповідальність та оборону країни. І ДПС робить усе для його підтримки та оперативно реагує на всі виклики", - додала Карнаух.
 

