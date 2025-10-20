Фінансові новини
Індекс самопочуття ритейлу знизився у вересні до 27,6 - УРТЦ
12:16 20.10.2025 |
Індекс самопочуття ритейлу (RWBI) на тлі рекордного за останній рік зростання частки повітряних тривог, у вересні 2025 року зменшився на 1,2 пункти порівняно з попереднім місяцем та зупинився на позначці 27,6 пунктів, повідомляє Українська рада торгових центрів.
Як повідомлялось, частка повітряних тривог зросла з 9,4% у серпні до 14,1% у вересні.
Середньомісячний показник в третьому кварталі 2025 року, таким чином, становить, 28,1 пункта.
В третьому кварталі 2025 року вакантність в ТЦ, що приймають участь у дослідженні, становила 2-3%.
Показник відвідуваності на 1 000 кв. м GLA становить в середньому 16 тис. на місяць.
Середня ставка оренди для лотів площею 50-250 кв. м на вакантні площі в ТЦ перевищує $20/кв. м на місяць, не включаючи ПДВ .
Індекс самопочуття ритейлу (Retail Well-Being Index - скорочено RWBI) розроблено в 2020 році УРТЦ, який дозволяє в динаміці відстежувати рівень самопочуття ритейлу, враховуючі такі показники, як відвідуваність торгових центрів, вакантність площ в ТЦ та рівень ставок оренди. В пілотному режимі RWBI відстежується з серпня 2021 р.
