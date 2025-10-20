Фінансові новини
Бізнес із початку року перерахував понад ₴4 мільярди екологічного податку
09:44 20.10.2025 |
У січні-вересні цього року платники податків перерахували до бюджету 4,2 млрд грн екологічного податку.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна податкова служба.
Зазначається, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 7,1%, або на 0,3 млрд грн. У 2024 році за цей період було сплачено 3,9 млрд грн.
Найбільші суми екоподатку надійшли з Дніпропетровської області - 841,1 млн грн, Києва - 809,6 млн грн, Івано-Франківської області - 461,7 млн грн і Запорізької області - 277 млн грн.
У відомстві нагадали, що екологічний податок сплачують підприємства, що здійснюють викиди забруднюючих речовин у повітря, скиди у водні об'єкти, розміщують відходи або утворюють радіоактивні відходи.
Тимчасово звільнені від сплати екологічного податку платники, чиї об'єкти розташовані на територіях бойових дій або тимчасово окупованих. Звільнення діє з місяця початку бойових дій або окупації до місяця, що настає після їх завершення. Перелік таких територій визначається Міністерством розвитку громад та територій.
