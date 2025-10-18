Держслужба геології та надр оголосила нові аукціони: які ділянки

Державна служба геології та надр України оголосила проведення одинадцятих аукціонів у 2025 році, на які запропонувала 12 ділянок надр із покладами глини та бурштину.

Інформація про це опублікована на сайті Держслужби геології та надр України

Загальна початкова вартість лотів становить 112 175 984 гривні, зазначено у повідомленні.

Торги заплановані на 5 листопада 2025 року та проходитимуть на платформі Прозорро.Продажі в режимі реального часу. Всі об'єкти номіновані надрокористувачами.

"Надання спеціальних дозволів на користування надрами через електронні аукціони гарантує чесні конкурентні змагання всіх учасників торгів.", - наголосив Голова Служби Олег Гоцинець.

Переможцем стає той, хто запропонує найвищу ціну за лот, що дозволяє встановити ринкову вартість спецдозволу

На одинадцяті аукціони 2025 року виставили таки ділянки, як Ділянка Андрійківська, Ділянка Житомирецька, Ділянка Лівобережна 1, Ділянка Лівобережна 2, Ділянка Лівобережна 3, Ділянка Майголине, Ділянка Нівецьк 7, Ірлявська ділянка, Ділянка Нивецьк 2, Ділянка Озерна, Ділянка Скочище та Ділянка Кайтанівка.