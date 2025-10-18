Резиденти «Дія.City» сплатили понад 53 млрд гривень податків за три роки

Резиденти "Дія.Сіty" з 2022 року заплатили понад 53 млрд гривень податків. Водночас 2025 рік став рекордним, повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Згідно з інформацією Мінцифри, лише за перших три квартали 2025 року компанії-резиденти "Дія.City" перерахували понад ₴22 млрд податків - це на 22% більше, ніж за весь 2024 рік.

Нагадаємо, що ще у вересні повідомлялось, що резиденти перерахували до державного бюджету ₴19,5 млрд. Це вже було більше, аніж за весь 2024 рік.

Міністерство каже, що зараз у просторі близько 2900 провідних українських та міжнародних IT-компаній, зокрема GlobalLogic, SoftServe, EPAM Systems, Grammarly, Lyft, MacPaw, Ajax Systems, Samsung, Nokia, Rakuten Viber та багато інших.