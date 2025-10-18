Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Резиденти «Дія.City» сплатили понад 53 млрд гривень податків за три роки

23:38 17.10.2025 |

Економіка

 
Резиденти "Дія.Сіty" з 2022 року заплатили понад 53 млрд гривень податків. Водночас 2025 рік став рекордним, повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Згідно з інформацією Мінцифри, лише за перших три квартали 2025 року компанії-резиденти "Дія.City" перерахували понад ₴22 млрд податків - це на 22% більше, ніж за весь 2024 рік.

Резиденти «Дія.City» сплатили понад 53 млрд гривень податків за три роки

 

Нагадаємо, що ще у вересні повідомлялось, що резиденти перерахували до державного бюджету ₴19,5 млрд. Це вже було більше, аніж за весь 2024 рік.

Міністерство каже, що зараз у просторі близько 2900 провідних українських та міжнародних IT-компаній, зокрема GlobalLogic, SoftServe, EPAM Systems, Grammarly, Lyft, MacPaw, Ajax Systems, Samsung, Nokia, Rakuten Viber та багато інших.

За матеріалами: mezha.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7308
  0,0950
 0,23
EUR
 1
 48,7624
  0,2400
 0,49

Курс обміну валют на вчора, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3603  0,04 0,11 41,9350  0,03 0,07
EUR 48,4427  0,24 0,49 49,1597  0,27 0,55

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7450  0,01 0,01 41,7750  0,01 0,01
EUR 48,7200  0,04 0,08 48,7500  0,04 0,08

