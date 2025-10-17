Фінансові новини
МВФ відзначає прогрес у переговорах з Україною щодо нової програми фінансування
23:13 17.10.2025 |
Під час зустрічей у Вашингтоні українських урядовців із представниками МВФ цього тижня було досягнуто прогресу в просуванні до ухвалення запиту України про нову програму фінансування, однак попереду - ще багато роботи.
Таку відповідь дав на запитання кореспондента Укрінформу в Вашингтоні в пʼятницю голова Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер.
«Обговорення (між МВФ і українською владою - ред.) тривають, і вони також мали прогрес протягом цього тижня. Однак подальший процес займе певний час, ми перебуваємо лише на його початку», - зазначив представник Фонду.
Він підтвердив, що одне з питань, яке обговорюється, це необхідність забезпечення фінансових гарантій для нової програми.
«Як ви знаєте, фінансування залежить від донорів, а потреби у фінансуванні є великими. Тож Україна розпочала ці обговорення з донорами, щоб закрити дефіцит фінансування, і ми також долучилися до дискусій, щоб окреслити, якими можуть бути ці дефіцити фінансування»,- пояснив Каммер.
Він зазначив, що ці обговорення також тривають, і цей процес так само займе певний час.
