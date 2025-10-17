Авторизация

МВФ відзначає прогрес у переговорах з Україною щодо нової програми фінансування

23:13 17.10.2025 |

Економіка

 

Під час зустрічей у Вашингтоні українських урядовців із представниками МВФ цього тижня було досягнуто прогресу в просуванні до ухвалення запиту України про нову програму фінансування, однак попереду - ще багато роботи.

Таку відповідь дав на запитання кореспондента Укрінформу в Вашингтоні в пʼятницю голова Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер.

«Обговорення (між МВФ і українською владою - ред.) тривають, і вони також мали прогрес протягом цього тижня. Однак подальший процес займе певний час, ми перебуваємо лише на його початку», - зазначив представник Фонду.

Він підтвердив, що одне з питань, яке обговорюється, це необхідність забезпечення фінансових гарантій для нової програми.

«Як ви знаєте, фінансування залежить від донорів, а потреби у фінансуванні є великими. Тож Україна розпочала ці обговорення з донорами, щоб закрити дефіцит фінансування, і ми також долучилися до дискусій, щоб окреслити, якими можуть бути ці дефіцити фінансування»,- пояснив Каммер.

Він зазначив, що ці обговорення також тривають, і цей процес так само займе певний час.
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7308
  0,0950
 0,23
EUR
 1
 48,7624
  0,2400
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3603  0,04 0,11 41,9350  0,03 0,07
EUR 48,4427  0,24 0,49 49,1597  0,27 0,55

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7450  0,01 0,01 41,7750  0,01 0,01
EUR 48,7200  0,04 0,08 48,7500  0,04 0,08

