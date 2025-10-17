Фінансові новини
- |
- 17.10.25
- |
- 23:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Японія передасть Україні перші кошти від заморожених активів росії на початку 2026 року
23:04 17.10.2025 |
Японія має намір передати Україні перші кошти, отримані з прибутків від заморожених російських активів, на початку 2026 року.
Про це повідомило Міністерство фінансів України.
У 2025 році Україна та Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) підписало кредитний договір. Він передбачає надання Україні кредиту розміром 471,9 мільярда японських єн (понад 3 мільярди доларів США).
Сторони домовилися, що обслуговування й погашення кредиту здійснюватиметься коштом майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських активів.
Як розповіла заступниця міністра фінансів Ольга Зикова, із 2022 року Японія надала Україні 8,7 мільярда доларів бюджетної допомоги, з яких 955 мільйонів доларів - гранти.
Більше про заморожені активи рф
У жовтні 2024 року лідери G7 погодили Україні кредит на 50 мільярдів доларів, який погашатимуть коштом цих прибутків. Було домовлено, що Сполучені Штати нададуть до 20 мільярдів доларів, ЄС - до 35 мільярдів, а Велика Британія виділить майже 3 мільярди доларів. Згодом стало відомо, що ще 3 мільярди доларів передасть Японія.
Ініціатива отримала назву Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Передбачається, що кошти спрямують на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету України для підтримки та розвитку економіки.
У вересні Україна отримала вже восьмий транш від ЄС обсягом 1 мільярд євро в межах ініціативи.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Великий вибух» в обороні ЄС: Україна в епіцентрі
|Вперше з лютого Укренерго запровадило обмеження для промисловості на весь день
|Politico: Єврокомісія хоче залучити для «репараційної позики» додаткові €25 млрд росактивів
|Трамп домовився з Путіним зустрітися у Будапешті
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Для чого потрібна топографічна зйомка
У РУБРИЦІ
|Понад 63% всіх видатків - на оборону: за дев’ять місяців з бюджету витратили 2,8 трильйона
|У МВФ пояснили погіршення прогнозу для економіки України на 2025-2026 роки
|МВФ відзначає прогрес у переговорах з Україною щодо нової програми фінансування
|Японія передасть Україні перші кошти від заморожених активів росії на початку 2026 року
|Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 1 коп. до 58,74 грн/л, на дизельне пальне - на 2 коп. до 55,89 грн/л
|Сибіга анонсував допомогу енергосистемі України від Словаччини на 500 тисяч євро
Бізнес
|NVIDIA оголосила першого в Україні партнера з впровадження AI
|«Скрізь роботи»: директори західних компаній у шоці від візитів до Китаю
|Адвокати Маска звернуться до суду для відновлення його пакета виплат від Tesla на $56 млрд
|PlayStation 6 відпочиває: нова Xbox буде значно потужнішою, інсайдеру відомі фінальні специфікації обох
|Netflix запускає відеоподкасти у партнерстві зі Spotify
|Штучні м'язи стають твердими або м'якими, мають переваги обох типів та підіймають x4000 власної ваги
|Новий «дизельгейт»: у Британії почався суд над найбільшими у світі автовиробниками