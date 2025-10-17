Японія передасть Україні перші кошти від заморожених активів росії на початку 2026 року

Японія має намір передати Україні перші кошти, отримані з прибутків від заморожених російських активів, на початку 2026 року.

Про це повідомило Міністерство фінансів України.

У 2025 році Україна та Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) підписало кредитний договір. Він передбачає надання Україні кредиту розміром 471,9 мільярда японських єн (понад 3 мільярди доларів США).

Сторони домовилися, що обслуговування й погашення кредиту здійснюватиметься коштом майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських активів.

Як розповіла заступниця міністра фінансів Ольга Зикова, із 2022 року Японія надала Україні 8,7 мільярда доларів бюджетної допомоги, з яких 955 мільйонів доларів - гранти.

У жовтні 2024 року лідери G7 погодили Україні кредит на 50 мільярдів доларів, який погашатимуть коштом цих прибутків. Було домовлено, що Сполучені Штати нададуть до 20 мільярдів доларів, ЄС - до 35 мільярдів, а Велика Британія виділить майже 3 мільярди доларів. Згодом стало відомо, що ще 3 мільярди доларів передасть Японія.

Ініціатива отримала назву Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Передбачається, що кошти спрямують на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету України для підтримки та розвитку економіки.

У вересні Україна отримала вже восьмий транш від ЄС обсягом 1 мільярд євро в межах ініціативи.