- 17.10.25
- 16:06
Британська компанія планує купити нафтогазову ліцензію в Україні
15:48 17.10.2025 |
Економіка, ПЕК (газ та електроенергія), Нафта, бензин, автогаз
Британська компанія Pennpetro Energy Plc підписала меморандум про наміри щодо придбання ліцензії на розвідку нафти і газу в Україні. Про це йдеться у повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі.
Йдеться про Лімницьку площу (172 кв. км) в Карпатському басейні на заході України, де на сьогодні виявлено понад 100 нафтогазових родовищ.
Pennpetro Energy має намір увійти в український нафтогазовидобувний сектор через новостворену польську холдингову компанію.
Купівля можлива лише після завершення юридичних і фінансових перевірок, узгодження з регуляторними органами та підписання остаточних контрактів між акціонерами.
Компанія планує одразу відновити роботу однієї раніше закинутої свердловини, провести 3D сейсмічну розвідку, а потім пробурити другу свердловину для підтвердження промислових запасів.
Голова ради директорів Pennpetro Energy Стівен Лунн назвав Лімницьку площу перспективним активом і наголосив, що її розроблення сприятиме енергетичній незалежності, суверенітету та безпеці України.
Спеціальний дозвіл №2971 на розвідку і видобуток нафти та газу на Лімницькій площі виданий ТОВ "Компанія Геопошук ЛТД". Ця компанія залишається чинним надрокористувачем, попри те, що, як писало видання Nadra.Info, серед кінцевих бенефіціарних власників є громадянин РФ Олександр Єльцов (зареєстрований у Чехії).
