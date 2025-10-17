Авторизация

Україна та Австралія підписали Конвенцію про усунення подвійного оподаткування

 

Під час щорічних зборів МВФ і Світового банку представники урядів України та Австралії підписали Конвенцію про усунення подвійного оподаткування щодо податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненню.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Документ підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та голова Казначейства Австралії Джім Чалмерс.

Зазначається, що конвенція встановлює чіткі та справедливі правила, щоб доходи резидентів обох країн не оподатковувалися двічі. Для бізнесу та громадян це означає захист від подвійного оподаткування, більш прозорі правила та сприятливі умови для торгівлі й інвестицій.

"Україна продовжує працювати над посиленням прозорості та стабільності податкового середовища. Конвенція створює зрозумілі правила для українських і австралійських компаній, які працюють на ринках обох країн. Вона зменшує податкове навантаження, усуває бар'єри для інвестицій і сприяє розвитку двосторонньої торгівлі", - наголосив Марченко.

Документ визначає механізм розподілу прав оподаткування певних видів доходів між державами. Зокрема, дивіденди оподатковуватимуться за ставкою 5%, якщо компанія-власник володіє щонайменше 10% капіталу компанії, що їх виплачує. Проценти становитимуть 5% для фінансових установ і 10% в інших випадках. Роялті оподатковуватимуться за ставкою 10%.

Крім того, конвенція включає положення, що відповідають сучасним стандартам ОЕСР, серед них - запобігання податковим зловживанням, обміну податковою інформацією та вирішення спірних питань між державами.

Як повідомляв Укрінформ, новий фінансовий інструмент для підтримки України Reparations Loan, який передбачає використання заморожених російських активів, має стати одним із основних інструментів забезпечення фінансових потреб держави у 2026-2027 роках.
 

