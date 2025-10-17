Авторизация

Орієнтовна вартість правок нардепів в проєкт держбюджету-2026 сягає 7,1 трлн грн - голова комітету Ради

 

Робоча група в складі Бюджетного комітету Верховної Ради опрацювала 3339 поправок від народних депутатів до проєкту державного бюджету на 2026 рік, їх орієнтовна вартість перевищує 7,1 трлн грн, повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа (фракція "Слуга народу").

"Для розуміння масштабу: це додатково півтора бюджети 2026 року. Як правило, депутати не вказують, з яких джерел фінансувати їхні ідеї, але ті що вказують найбільше люблять резервний фонд і обслуговування державного боргу", - підкреслила вона в публікації на сторінці Facebook в четвер.

Підласа додала, що якщо раптом буде прийняте рішення ухвалити всі ці пропозиції, то резервний фонд "піде в мінус" на 47 млрд грн, а "військовий резерв" (програма для покриття непередбачуваних військових видатків) - на 224,2 млрд грн.

Як зазначила очільниця комітету, його обовʼязок по закону - втримати баланс бюджету і не збільшувати дефіцит.

"Тому повністю враховані будуть лише пропозиції з реалістичними джерелами покриття видатків. Низку слушних ідей комітет доручить уряду опрацювати до 2-го читання законопроекту", - написала Підласа.

Наступним кроком для проєкту бюджету стане розгляд на засіданні бюджетного комітету у пʼятницю, 17 вересня, після чого він буде розглядатись у залі Верховної Ради орієнтовно 21-22 вересня в першому читанні та 18-20 листопада у другому читанні.

Як повідомлялося, уряд вніс проєкт держбюджету-2026 в Раду в ніч на 16 вересня, коли стікав термін його подачі. В бюджет закладено видатки 4,8 трлн грн (+415 млрд грн до держбюджету-2025) та доходи 2,83 трлн грн (+446,8 млрд грн); а його дефіцит оцінюється у 18,4% ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року). На оборону передбачено 2,8 трлн грн (27,2% ВВП) (+168,6 млрд грн .
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

