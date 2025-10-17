Податкова анулювала 2,5 тисячі ліцензій на торгівлю тютюном та алкоголем

З початку року Державна податкова служба провела 24 тис. фактичних перевірок у сфері обігу тютюну та алкоголю. Штрафні санкції за виявлені порушення сягнули понад 795 млн грн.

Про це повідомила пресслужба відомства за результатами зустрічі в.о. голови ДПС Лесі Карнаух із представниками Американської торговельної палати в Україні, передає Укрінформ.

Зазначається, що за результатами перевірок понад 2,5 тис. ліцензій анульовані.

"Боротьба з нелегальним ринком алкоголю та тютюну - серед ТОП питань. Там, де зафіксували порушення ліцензійних умов, продовжимо перевірки. Бо це не дрібні помилки, а порушення, які шкодять бізнесу та громадянам", - зауважила Карнаух.

Найпоширеніші порушення - це обіг товарів без марок акцизного податку або з підробленими марками, виробництво та продаж без ліцензій, продаж без видачі чеків, реалізація необлікованих товарів тощо.

Крім того, учасники зустрічі розглянули питання податкової медіації, трансфертного ціноутворення та оподаткування аграрного сектору, а також перспективи міжнародної співпраці, зокрема щодо укладення угоди із Службою внутрішніх доходів США про автоматичний обмін звітами.