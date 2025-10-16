Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Євросоюз збільшив безмитні квоти для України: зростання від 33% до 483%

 

Україна і Європейський Союз 15 жовтня досягли фінальної згоди щодо оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію, що розширює можливості доступу до ринку ЄС для українських агровиробників.

Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ) у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Євросоюз збільшив безмитні квоти для України: зростання від 33% до 483%

 

За цією угодою українські агрохарчові товари отримали збільшені обсяги безмитних квот на ключові товари. Найбільше зростання обсягів безмитних поставок, порівняно з 2021 роком, отримали

* мед: квота зросла на 483% - з 6 тис. до 35 тис. тонн;
* цукор: квота збільшилася на 400% - з 20 тис. до 100 тис. т;
* сухе знежирене молоко: обсяг збільшився на 208% - з 5 тис. до 15 400 т;
* яйця: обсяг квоти зріс на 200% - з 6 тис. до 18 тис. т;
* м'ясо птиці: квоту збільшено на 33% - з 90 тис. до 120 тис. т.

Євросоюз збільшив безмитні квоти для України: зростання від 33% до 483%

 

Крім того, зросли квоти на перероблену продукцію. Зокрема, квота на висівки та їх залишки збільшилася на 405% (з 21 тис. до 85 тис. т), а на ячмінну крупу та шрот - на 423% (з 7 800 до 33 200 т).

Євросоюз збільшив безмитні квоти для України: зростання від 33% до 483%

 

Угода також передбачає повну лібералізацію торгівлі для менш чутливих продуктів. Тарифні квоти скасовуються для таких товарів, як: гриби, ферментоване молоко, перероблене молоко та вершки, харчові препарати.

Водночас з'являються нові категорії квот для виокремленої продукції. Зокрема, відокремлено з існуючих квот борошно з пшениці, ячменю та кукурудзи, експорт якого раніше враховувався у загальних квотах на пшеницю, кукурудзу та ячмінь.

"Це нововведення стимулюватиме експорт продукції з вищою доданою вартістю. Тепер експортери можуть безмитно поставити до ЄС не лише 1,3 млн т пшениці, але й додатково 30 тис. т борошна з неї", - зазначили в УКАБ.

Євросоюз збільшив безмитні квоти для України: зростання від 33% до 483%

 

Україна зі свого боку також збільшить обсяги квот для європейських товарів, зокрема на свинину (з 20 тис. до 45 тис. т), м'ясо птиці (з 20 тис. до 120 тис. т) та цукор (з 40 тис. до 100 тис. т), що сприятиме поглибленню взаємних торговельних відносин.
 

Бізнес