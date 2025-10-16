Промвиробництво в Україні у серпні зросло на 0,5%, за 8 міс. скоротилося на 2,5% - Держстат

Промислове виробництво в Україні у серпні 2025 року зросло на 0,5%
порівняно з серпнем 2024 року після зростання у липні на 3,2%, у червні
на 2,9% і падіння у травні на 1,6%, у квітні й березні - на 6,4%,
повідомила Державна служба статистики (Держстат).
Держстат уточнює, що загалом за вісім місяців цього року
промвиробництво в Україні скоротилося на 2,5% порівняно з аналогічним
періодом минулого року, зокрема, у видобувній промисловості та
розробленні кар'єрів на 10,2%, харчовій промисловості – на 6,2%,
виробництві коксу та продуктів нафтопереробки – на 5,5%.
Зростання промвиробництва у серпні-2025 до серпня-2024 відбулося у
виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції - на 33,6%, у
фармацевтиці - на 28,6%, виробництві гумових та пластмасових виробів –
на 10,7%, металургії та виробництві металевих виробів – на 8,7%, у
деревообробці – на 4,6%, постачанні електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря - на 4,2%, у виробництві електричного
устаткування – на 3,3%, у текстильному виробництві на 2,6%, в переробній
промисловості - на 1,9%.
Водночас у добувній промисловості та розробленні кар’єрів
спостерігалося падіння на 4,1%, зокрема, у видобуванні кам'яного та
бурого вугілля – на 24,7%, металевих руд – на 5,4%, видобуванні сирої
нафти та природнього газу – на 0,7%.
Скорочення промвиробництва, зафіксовано також у виробництві машин та
устаткування – на 23%, у виробництві хімічних речовин – на 9,2%,
машинобудуванні - на 2,9%, текстильному виробництві на 7,1%, у
виробництві меблів – на 2%, в харчовій промисловості – на 1,7%.
Статвідомство повідомило, що відносно попереднього місяця промислове виробництво у серпні 2025 року скоротилося на 3,3%.
Як повідомлялося, промислове виробництво в Україні 2024 році збільшилася на 4,6%.
Індекси промислової продукції за видами діяльності та основними промисловими групами у січні-серпні 2025г. ¹
|
| серпень до липня 2025, %
| серпень 2025 до серпня 2024, %
| січень-серпень 2025 до січня-серпень 2024, %
| Промисловість
| 96.7
| 100.5
| 97.5
| Добувна та переробна промисловість
| 96.7
| 100.0
| 97.0
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
| 100.7
| 95.9
| 89.8
| Добування кам'яного та бурого вугілля
| 102.1
| 75.3
| 67.9
| Добування сирої нафти та природного газу
| 101.9
| 99.3
| 91.6
| Добування металевих руд
| 95.5
| 94.6
| 93.1
| Добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів
| 104.1
| 97.2
| 109.7
| Добування каменю, піску та глини
| 105.2
| 98.4
| 109.9
| Добування корисних копалин та розроблення кар'єрів, н.в.і.у.
| 84.3
| 75.7
| 103.5
| Переробна промисловість
| 95.1
| 101.9
| 100.2
| Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
| 89.1
| 98.3
| 93.8
| Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
| 106.5
| 102.6
| 105.4
| Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
| 93.2
| 104.6
| 101.9
| Виробництво коксу, продуктів нафтопереробки
| 99.6
| 99.9
| 94.5
| Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
| 94.1
| 90.8
| 99.6
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
| 93.7
| 128.6
| 122.5
| Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
| 98.9
| 110.7
| 105.9
| Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування
| 105.9
| 108.7
| 107.0
| Машинобудування
| 94.2
| 97.1
| 100.8
| Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
| 126.5
| 133.6
| 122.3
| Виробництво електричного устаткування
| 91.7
| 103.3
| 99.9
| Виробництво машин і устаткування, не віднесених до інших угруповань
| 85.6
| 77.0
| 91.4
| Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
| 91.6
| 95.9
| 102.1
| Виробництво меблів
| 96.8
| 98.0
| 104.4
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
| 96.9
| 104.2
| 100.4
¹
Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською
Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.