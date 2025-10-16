Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Промвиробництво в Україні у серпні зросло на 0,5%, за 8 міс. скоротилося на 2,5% - Держстат

17:43 16.10.2025 |

Економіка

 

Промислове виробництво в Україні у серпні 2025 року зросло на 0,5% порівняно з серпнем 2024 року після зростання у липні на 3,2%, у червні на 2,9% і падіння у травні на 1,6%, у квітні й березні - на 6,4%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Держстат уточнює, що загалом за вісім місяців цього року промвиробництво в Україні скоротилося на 2,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року, зокрема, у видобувній промисловості та розробленні кар'єрів на 10,2%, харчовій промисловості – на 6,2%, виробництві коксу та продуктів нафтопереробки – на 5,5%.

Зростання промвиробництва у серпні-2025 до серпня-2024 відбулося у виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції - на 33,6%, у фармацевтиці - на 28,6%, виробництві гумових та пластмасових виробів – на 10,7%, металургії та виробництві металевих виробів – на 8,7%, у деревообробці – на 4,6%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - на 4,2%, у виробництві електричного устаткування – на 3,3%, у текстильному виробництві на 2,6%, в переробній промисловості - на 1,9%.

Водночас у добувній промисловості та розробленні кар’єрів спостерігалося падіння на 4,1%, зокрема, у видобуванні кам'яного та бурого вугілля – на 24,7%, металевих руд – на 5,4%, видобуванні сирої нафти та природнього газу – на 0,7%.

Скорочення промвиробництва, зафіксовано також у виробництві машин та устаткування – на 23%, у виробництві хімічних речовин – на 9,2%, машинобудуванні - на 2,9%, текстильному виробництві на 7,1%, у виробництві меблів – на 2%, в харчовій промисловості – на 1,7%.

Статвідомство повідомило, що відносно попереднього місяця промислове виробництво у серпні 2025 року скоротилося на 3,3%.

Як повідомлялося, промислове виробництво в Україні 2024 році збільшилася на 4,6%.


Індекси промислової продукції за видами діяльності та основними промисловими групами у січні-серпні 2025г. ¹

  серпень до липня 2025, % серпень 2025 до серпня 2024, % січень-серпень 2025 до січня-серпень 2024, %
Промисловість 96.7 100.5 97.5
Добувна та переробна промисловість 96.7 100.0 97.0
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 100.7 95.9 89.8
Добування кам'яного та бурого вугілля 102.1 75.3 67.9
Добування сирої нафти та природного газу 101.9 99.3 91.6
Добування металевих руд 95.5 94.6 93.1
Добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів 104.1 97.2 109.7
Добування каменю, піску та глини 105.2 98.4 109.9
Добування корисних копалин та розроблення кар'єрів, н.в.і.у. 84.3 75.7 103.5
Переробна промисловість 95.1 101.9 100.2
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 89.1 98.3 93.8
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 106.5 102.6 105.4
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 93.2 104.6 101.9
Виробництво коксу, продуктів нафтопереробки 99.6 99.9 94.5
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 94.1 90.8 99.6
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 93.7 128.6 122.5
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 98.9 110.7 105.9
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування 105.9 108.7 107.0
Машинобудування 94.2 97.1 100.8
Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 126.5 133.6 122.3
Виробництво електричного устаткування 91.7 103.3 99.9
Виробництво машин і устаткування, не віднесених до інших угруповань 85.6 77.0 91.4
Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів 91.6 95.9 102.1
Виробництво меблів 96.8 98.0 104.4
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 96.9 104.2 100.4

¹ Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

