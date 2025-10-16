Авторизация

Марченко: Важливо, щоб «репараційний кредит» був безумовним для України

Міністерство фінансів розраховує на "репараційний кредит" від Євросоюзу як один з основних інструментів забезпечення фінансових потреб України вже з початку 2026 року і сподівається, що західні партнери не виставлятимуть умов для отримання цих грошей. Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко на зустрічі фінансового блоку країн Великої сімки (G7) під час робочого візиту до Вашингтона.

Він наголосив, що фінансова система України демонструє стійкість, але потребує зовнішньої підтримки через продовження активних бойових дій. Додатковий тиск почали створювати російські атаки на енергетичну інфраструктуру.

"Механізм, який передбачає використання заморожених активів РФ, має стати одним з основних у забезпеченні фінансових потреб України у 2026-2027 роках. Важливо, щоб цей інструмент був безумовним для України та гнучким у визначенні напрямів спрямування коштів", - йдеться в заяві міністра.
USD
 1
 41,6358
  0,1249
 0,30
EUR
 1
 48,5224
  0,0077
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3156  0,08 0,19 41,9066  0,07 0,18
EUR 48,2041  0,04 0,09 48,8931  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6400  0,01 0,02 41,6700  0,03 0,07
EUR 48,5500  0,15 0,31 48,5800  0,14 0,30

