Mastercard: 42% бізнесів в Україні використовує ШІ – це вдвічі більше, ніж торік

15:42 16.10.2025 |

Економіка

 

42% малих і середніх компаній в Україні використовують штучний інтелект у своїй роботі. За останній рік цей показник підскочив удвічі, розповіла генеральна директорка Mastercard в Україні Інга Андреєва на Київському міжнародному економічному форумі.

Компанія щороку проводить дослідження щодо стану українського мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні, щоб відстежувати тренди. Цьогорічне дослідження зафіксувало вибухове зростання рівня проникнення ШІ в роботу підприємців.

"42% сказали, що вже почали використовувати штучний інтелект. Минулого року цей показник був на 21% пункт нижче. Основні напрямки використання штучного інтелекту сьогодні у малому і середньому бізнесі - це маркетинг, це комунікації, це таргетування. Далі, думаю, буде більше", - сказала Андреєва.

Вона розповіла, що дослідження компанії зафіксувало використання безготівкових платежів 93% малого та середнього бізнесу в Україні. Mastercard вважає це дуже гарним показником, який свідчить про прозорість та швидкий рух коштів.

72% респондентів повідомили, що понад 50% їхнього доходу формується саме завдяки безготівковим розрахункам.

62% малого та середнього бізнесу або вже експортують свою продукцію, або планують розпочати експорт найближчим часом, що, за словами Андреєвої, вказує на продовження глобалізації в цьому сегменті.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

