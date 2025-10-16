Фінансові новини
16.10.25
- 15:29
- RSS
- мапа сайту
Надходження від акцизу цього року на 33% перевищили торішні, – Держподаткова
12:22 16.10.2025 |
До загального фонду державного бюджету України за січень-вересень цього року надійшло 129,5 млрд грн акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів.
Як повідомили в Державній податковій службі, бюджет додатково до плану отримав 10,4 млрд грн, або +8,8% до показника доходів.
Порівняно з відповідним періодом минулого року це більше на 32,2 млрд грн, або на 33,1%.
У Держподатковій зазначили, що основний фактор зростання - це додаткові надходження по вироблених в Україні та ввезених тютюнових виробах, лікеро-горілчаній продукції, а тако по виробленій електроенергії.
Зокрема, у вересні 2025 року надійшло 12,9 млрд грн акцизного податку, а показник доходів виконаний на 100,4%. Додатково до бюджету надійшло 0,1 млрд грн за рахунок сплати акцизу з вироблених та ввезених тютюнових виробів.
Як повідомлялося, Державна податкова служба з початку року провела 24 тис. фактичних перевірок у сфері обігу тютюну та алкоголю. Штрафні санкції за виявлені порушення сягнули понад 795 млн грн, а понад 2,5 тис. ліцензій - анульовані.
До того повідомлялося, що, за підрахунками експертів, держбюджет України недорахується у 2025 році 7,5 млрд грн через нелегальний ринок електронних сигарет.
