Надходження від акцизу цього року на 33% перевищили торішні, – Держподаткова

12:22 16.10.2025 |

Економіка

 

До загального фонду державного бюджету України за січень-вересень цього року надійшло 129,5 млрд грн акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів.

Як повідомили в Державній податковій службі, бюджет додатково до плану отримав 10,4 млрд грн, або +8,8% до показника доходів.

Порівняно з відповідним періодом минулого року це більше на 32,2 млрд грн, або на 33,1%.

У Держподатковій зазначили, що основний фактор зростання - це додаткові надходження по вироблених в Україні та ввезених тютюнових виробах, лікеро-горілчаній продукції, а тако по виробленій електроенергії.

Зокрема, у вересні 2025 року надійшло 12,9 млрд грн акцизного податку, а показник доходів виконаний на 100,4%. Додатково до бюджету надійшло 0,1 млрд грн за рахунок сплати акцизу з вироблених та ввезених тютюнових виробів.

Як повідомлялося, Державна податкова служба з початку року провела 24 тис. фактичних перевірок у сфері обігу тютюну та алкоголю. Штрафні санкції за виявлені порушення сягнули понад 795 млн грн, а понад 2,5 тис. ліцензій - анульовані.

До того повідомлялося, що, за підрахунками експертів, держбюджет України недорахується у 2025 році 7,5 млрд грн через нелегальний ринок електронних сигарет.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7607
  0,0093
 0,02
EUR
 1
 48,5301
  0,2947
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3156  0,08 0,19 41,9066  0,07 0,18
EUR 48,2041  0,04 0,09 48,8931  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6400  0,01 0,02 41,6700  0,03 0,07
EUR 48,5500  0,15 0,31 48,5800  0,14 0,30

