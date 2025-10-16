В Україні зросла кількість ФОПів: Держстат оновив дані за ІІІ квартал

Станом на 1 жовтня в Україні зареєстровано понад 1,77 млн ФОПів, що майже на 84 тис. більше, ніж на 1 липня цього року.

Такі дані оприлюднила Державна служба статистики у Фейсбуці, передає Укрінформ.

За інформацією Держстату, станом на 1 жовтня 2025 року в Україні зареєстровано 1 773,9 тис. фізичних осіб-підприємців. За підсумками ІІ кварталу їхня кількість дорівнювала 1 734,5 тис.

Найбільше ФОПів діють у Києві - 254 тис., у Дніпропетровські області - 147 тис. та на Львівщині - 134 тис.

Держастат порахував кількість зареєстрованих на 1 жовтня юридичних осіб - суб'єктів господарювання. Їх створено 1 548,2 тис. проти 1 540,5 тис. на 1 липня 2025 р.

Найпоширенішею організаційно-правовою формою підприємств є товариство з обмеженою відповідальністю - 830 тис.

Лідерами за реєстрацією юросіб є Київ - 394 тис., Дніпропетровська - 115 тис. та Одеська області - 97 тис.