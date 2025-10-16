Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні зросла кількість ФОПів: Держстат оновив дані за ІІІ квартал

10:55 16.10.2025 |

Економіка

 

Станом на 1 жовтня в Україні зареєстровано понад 1,77 млн ФОПів, що майже на 84 тис. більше, ніж на 1 липня цього року.

Такі дані оприлюднила Державна служба статистики у Фейсбуці, передає Укрінформ.

За інформацією Держстату, станом на 1 жовтня 2025 року в Україні зареєстровано 1 773,9 тис. фізичних осіб-підприємців. За підсумками ІІ кварталу їхня кількість дорівнювала 1 734,5 тис.

В Україні зросла кількість ФОПів: Держстат оновив дані за ІІІ квартал

 

Найбільше ФОПів діють у Києві - 254 тис., у Дніпропетровські області - 147 тис. та на Львівщині - 134 тис.

Держастат порахував кількість зареєстрованих на 1 жовтня юридичних осіб - суб'єктів господарювання. Їх створено 1 548,2 тис. проти 1 540,5 тис. на 1 липня 2025 р.

В Україні зросла кількість ФОПів: Держстат оновив дані за ІІІ квартал

 

Найпоширенішею організаційно-правовою формою підприємств є товариство з обмеженою відповідальністю - 830 тис.

Лідерами за реєстрацією юросіб є Київ - 394 тис., Дніпропетровська - 115 тис. та Одеська області - 97 тис.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7607
  0,0093
 0,02
EUR
 1
 48,5301
  0,2947
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3156  0,08 0,19 41,9066  0,07 0,18
EUR 48,2041  0,04 0,09 48,8931  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6400  0,01 0,02 41,6700  0,03 0,07
EUR 48,5500  0,15 0,31 48,5800  0,14 0,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес