В Україні зросла кількість ФОПів: Держстат оновив дані за ІІІ квартал
10:55 16.10.2025 |
Станом на 1 жовтня в Україні зареєстровано понад 1,77 млн ФОПів, що майже на 84 тис. більше, ніж на 1 липня цього року.
Такі дані оприлюднила Державна служба статистики у Фейсбуці, передає Укрінформ.
За інформацією Держстату, станом на 1 жовтня 2025 року в Україні зареєстровано 1 773,9 тис. фізичних осіб-підприємців. За підсумками ІІ кварталу їхня кількість дорівнювала 1 734,5 тис.
Найбільше ФОПів діють у Києві - 254 тис., у Дніпропетровські області - 147 тис. та на Львівщині - 134 тис.
Держастат порахував кількість зареєстрованих на 1 жовтня юридичних осіб - суб'єктів господарювання. Їх створено 1 548,2 тис. проти 1 540,5 тис. на 1 липня 2025 р.
Найпоширенішею організаційно-правовою формою підприємств є товариство з обмеженою відповідальністю - 830 тис.
Лідерами за реєстрацією юросіб є Київ - 394 тис., Дніпропетровська - 115 тис. та Одеська області - 97 тис.
