16.10.25
15:29
Глава МВФ відвідає Україну на тлі запиту Києва про нову допомогу
10:30 16.10.2025
Глава МВФ Крісталіна Георгієва планує візит до Києва, де обговорюватиметься новий кредитний пакет для підтримки економіки України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.
Востаннє директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва відвідувала Київ у лютому 2023 року, приблизно через рік після початку широкомасштабного вторгнення.
І от на четвертому році війни вона знову вирішила приїхати, аби висловити підтримку та зміцнити амбіції Києва щодо отримання нового кредитного пакету від МВФ.
Чому це важливо
Уряд України прагне отримати другий пакет допомоги від МВФ після отримання більшої частини фінансування за попередньою програмою на 15,6 мільярда доларів, яка була узгоджена у 2023 році.
За попередніми оцінками, загальний обсяг нового пакету може сягнути близько 8 мільярдів доларів, а переговори з київськими чиновниками планується розпочати вже у листопаді.
"Наші співробітники продовжують активно взаємодіяти з українською владою щодо макроекономічної політики, спрямованої на підтримку стабільності, фінансування необхідних витрат та відновлення стійкості боргу, з метою подальшої підтримки з боку МВФ", - заявили у фонді.
Попередній досвід та значення візиту
Перший пакет кредитування для України був безпрецедентним для МВФ, оскільки правила фонду забороняють надавати фінансову допомогу країнам, які перебувають у стані війни. Він став можливим лише після того, як заможні країни G7 погодилися покрити потенційні боргові ризики України.
Візит Георгієвої до Києва, який два роки тому ознаменував завершення узгодження першого пакету, символізує підтримку подальшого фінансування для відновлення економіки та інфраструктури, постраждалої від бойових дій.
Переговори та умови нового пакету
Очікується, що переговори МВФ з українською владою будуть складними, оскільки фонд потребує гарантій від союзників України про використання частини заморожених активів російського Центрального банку для забезпечення десятків мільярдів доларів допомоги.
За словами джерел, знайомих з ходом обговорень, Україна збільшила прогноз потреб у фінансуванні до 2027 року приблизно до 65 мільярдів доларів.
До речі, під час свого останнього візиту на Генеральну Асамблею ООН у вересні Георгієва стала однією з перших, з ким президент Володимир Зеленський провів переговори щодо підтримки країни.
